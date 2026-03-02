Niño de Ocho Años Toma Vehículo Familiar y Provoca Accidente en Veracruz; Iba por Dulces

Durante la noche del domingo 1 de marzo se registró un aparatoso accidente en la unidad habitacional Puerta del Sol, en el municipio de Mariano Escobedo, luego que un menor de 8 años identificado como Alan Daniel “N”, manejara un vehículo particular en sentido contrario, impactándose contra un taxi que circulaba de manera regular por la zona.

El incidente ocurrió a la altura de la biblioteca del fraccionamiento, lo que generó movilización de cuerpos de seguridad. De acuerdo con los primeros reportes, tras el impacto no se registraron personas con lesiones de gravedad; sin embargo, paramédicos acudieron para valorar a los involucrados y descartar cualquier situación de riesgo. Elementos policíacos llegaron al lugar de accidente para tomar conocimiento y proceder al acordonamiento del área para realizar el peritaje correspondiente y agilizar el tránsito vehicular en la zona.

Los primeros reportes indican que el menor estaba bajo el cuidado de sus abuelos y al saber conducir aprovechó que sus familiares estaban distraídos y tomo el coche blanco y de la Colonia Espinal de Orizaba salió a buscar dulces, pero en algún momento lo vieron personas e intentaron hablar con el, por lo que emprendió el camino en reversa y se ocasionó el choque con el taxi.

Menor es trasladado a hospital de Río Blanco tras chocar cuando iba por dulces

El menor fue llevado al Hospital Regional de Río Blanco para su atención médica y posterior sus padres dialogaron con las autoridades municipales de Mariano Escobedo y de Orizaba para proceder por omisión de cuidados, además de la responsabilidad por los daños ocasionados.

Una situación que pudo terminar en fatales consecuencias, afortunadamente solo concluyó con daños materiales cuantiosos y lesiones menores en el cuerpo del menor esto tras el impactó contra el taxi en la región centro de la entidad veracruzana.

