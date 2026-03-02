Incendio en Lote Baldío de Boca del Río, Veracruz, Genera Movilización de Cuerpos de Emergencias

Durante la tarde de este lunes dos de marzo, se registró la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos debido al reporte en el que se daba a conocer que un incendio se encontraba activo en un lote baldío con maleza en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

Según los primeros reportes, el incidente se registró en un terreno con maleza y basura localizado en la colonia Villa Rica, perteneciente al municipio de Boca del Río, Veracruz, el cual se incendió y fue reportado por vecinos de la zona al número de emergencias.

Los hechos ocurrieron en la esquina de la calle Circunvalación y la calle cinco, donde se presume que fue arrojado al terreno algún objeto con fuego, el cual se cree que habría sido la causa del incendio en el lote que, según vecinos, se encuentra abandonado.

Se desconocen las causas del incendio ocurrido en Boca del Río

Habitantes de la zona indican que desde hace varios años el terreno siempre ha lucido con basura y monte y que una colilla encendida presuntamente pudo haber sido lo que originó el siniestro en dicho terreno baldío.

Hasta el momento, las posibles causas del incendio registrado en dicho terreno de la colonia Villa Rica del municipio de Boca del Río no han sido esclarecidas por parte de las autoridades. Minutos después, elementos del Cuerpo de Bomberos lograron sofocar el fuego y procedieron a realizar las labores de enfriamiento del área.

Debido a que este incidente se registró en un terreno sin habitar, no se reportó que hubiera personas lesionadas o que tuvieran que ser atendidas debido a una intoxicación por inhalación del humo producto del incendio; sin embargo, vecinos mencionaron que es muy común que las personas acumulen basura en el sitio.

