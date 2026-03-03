¿Qué se Sabe del Derrame de Hidrocarburos Ocurrido en Pajapan, Veracruz?; Autoridades Investigan

En las últimas horas, el derrame de hidrocarburos en la zona costera ha contaminado ya más de 50 kilómetros, generando afectaciones en las playas de Coatzacoalcos, Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan, al sur del estado de Veracruz.

Autoridades locales informaron que derivado a la afectación, los peces ya están saliendo a flote. Debido a esto, ya presentaron una denuncia ante las autoridades ambientales de la Secretaría del Medio Ambiente, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por las afectaciones a más 14 mil habitantes y pescadores.

Video: Autoridades de Medio Ambiente Investigan Derrame de Hidrocarburo en Pajapan Veracruz

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente investiga derrame de hidrocarburos

Al momento no se ha determinado el origen del derrame de hidrocarburo detectado en playas del municipio de Pajapan, así lo explicó la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García.

Segun los primeros reportes, se descartó que se trate de un derrame relacionado con instalaciones de Petróleos Mexicanos ya que en la zona no existen ductos ni plataformas marinas. Sin embargo, la investigación está a cargo de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Procuraduría Estatal del Medio Ambiente y Petróleos Mexicanos, cuyos representantes se encuentran en el sitio para determinar el origen del material.

La Gobernadora agregó, que la comisionada de Pesca acudirá al área para evaluar posibles afectaciones a pescadores y establecer medidas de apoyo. Así lo indicó.

"Hay que dejar a que Pemex haga toda la investigación junto con medio ambiente y profepa porque si hay que investigar el origen, está raro, va a ir la comisionada de pesca a la zona porque hay que apoyarlos" También narró, que en este momento lo que importa, es descubrir el origen.

PEMEX afirma desconocer origen de derrame de hidrocarburos en Pajapan

Después de que autoridades y pescadores señalaran el derrame de hidrocarburos ocurrido en Pajapan, PEMEX emitió un comunicado donde indicaban, que tras realizar inspecciones técnicas en sus instalaciones, no detectaron ninguna fuga o derrame de hidrocarburo, por lo que desconocían el origen del componente químico.

