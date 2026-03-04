Fuerte Olor a Hidrocarburo Movilizó a Cuerpos de Emergencias en Veracruz; Autoridades Investigan

Durante la noche del martes 3 de marzo en Rancho Nuevo Carrizal ubicado sobre la carretera antigua Coatzacoalcos-Canticas en el sur de la entidad veracruzana, se reportó un fuerte olor a hidrocarburo.

Habitantes de ese sector del sur de de Veracruz, fueron los que resultaron afectados y atendidos por personal de Protección Civil, quienes reportaron que no se presentó alguna situación de riesgo o que surgiera algún problema mayor para su salud.

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos quienes iniciaron las tareas de búsqueda de alguna línea que posiblemente presente algún daño y pudiera ser el origen del olor que se registró en este sector del sur de Veracruz.

Autoridades de Minatitlán dieron a conocer que se instalaron barreras contenedoras del hidrocarburo y se llevaron a cabo los monitoreos de explosividad y toxicidad y aseguraron que que no representa daño a la población. Asimismo se informó que hoy se continuarán los trabajos en el lugar.

Información en desarrollo…

