Integrantes de la CNTE, entre Baños Improvisados y Duchas de Agua Fría

Quienes están en el plantón en el Centro de la CDMX tienen que pagar 50 pesos para tomar un baño de agua fría y 10 pesos por un sanitario

Plantón de integrantes de la CNTE en calles del Centro Histórico de la CDMXIntegrantes de la CNTE montaron un plantón en las calles del Centro Histórico de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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Baños improvisados y duchas frías: el día a día de los maestros de la CNTE en el Centro de CDMX. ¿Cómo enfrentan los costos y las largas filas? Infórmate aquí.

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