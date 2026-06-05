Integrantes de la CNTE, entre Baños Improvisados y Duchas de Agua Fría

En diferentes calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, se han colocado letreros donde ofrecen el servicio de baños públicos y duchas para los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que permanecen en plantón.

Los manifestantes tienen que pagar 50 pesos por una ducha con agua fría y hasta 100 pesos si la quieren con agua caliente. A decir de los maestros, todas las mañanas hay largas filas de profesores que esperan para darse una ducha.

Enedina Martínez, profesora de Oaxaca, habló sobre los costos para poder tomar una ducha y del impacto al bolsillo para poder ir al bañarse.

“Llevamos una semana, un poco pesadito. Está el costo entre 80 pesos, agua caliente, y creo que entre 50 el agua fría. Es un gasto ahora sí que para realizar nuestras necesidades no es una vez al día, a veces cuatro, cinco veces. Venimos con muy pocos recursos; tratamos que este recurso nos alcance”.

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Por su parte, el profesor oaxaqueño René Ribera dijo que las filas son extensas y quienes más sufren son las mujeres que se mantienen en el plantón.

“Las filas sí son muy extensas, largas. Uno como hombre no lo sufre tanto, pero sí nos damos cuenta de las compañeras, que son las filas más extensas. Sí me gasto unos 100 diarios. Ha habido personas que nos han echado la mano y nos ven y nos dicen, ¿gustan pasarse a echarse un bañito?”.

Algunos profesores señalaron que los encargados de los baños les indican que las duchas no deben tardar más de cinco minutos.

Según la autoridad, actualmente mantienen tomadas las calles:

20 de noviembre.

Venustiano Carranza.

16 de septiembre.

Madero.

5 de mayo.

Tacuba.

Una parte de Belisario Domínguez.

Incrementa la basura en el Centro

Las autoridades han colocado sanitarios móviles en diferentes calles. Según, Víctor Manuel, de personal de limpia del Gobierno de la Ciudad, debido al plantón de maestros ha incrementado la cantidad de basura que diariamente deben recoger.

“Sí dejan un poquito más de basura. (Paso) como más de 10 veces o más. (Pediría) que nos apoyaran, echando su basura en bolsas, para que no nos cueste a nosotros”.

En el cruce de las calles 20 de Noviembre y República de El Salvador, los maestros abrieron una coladera e improvisaron con una lona un baño.

Arquileo Palacios, profesor de Guerrero, comentó: “La intención de la instalación de los baños improvisados es la de ahorrar el poco dinero que trae uno. Vas al baño 2, 3 son 10 pesos, 30 pesos o más”.

Con información de Arturo Sierra

ICM