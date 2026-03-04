Asalto en Sucursal Bancaria de Veracruz Provoca Movilización Policiaca

Durante el mediodía de este miércoles cuatro de marzo, se registró una intensa movilización por parte de corporaciones de seguridad en una sucursal bancaria de la ciudad de Veracruz, luego de que se realizara un reporte en el cual se informaba que se había registrado un asalto en el inmueble.

Fue poco antes de las doce del día cuando llegaron personas que trabajan en puestos instalados cerca del inmueble ubicado en la avenida J. B. Lobos y Eje Uno Poniente de la colonia El Coyol y se les informó que el acceso estaba prohibido debido a que se estaban realizando las diligencias correspondientes tras el reporte realizado. Hasta el momento no hay reporte de personas heridas ni detenidas.

Información en desarrollo...