Vinculan a Proceso a Tres Personas por Homicidio Doloso en Hotel de Tuxpan, Veracruz

Durante la tarde de este miércoles cuatro de marzo, se dio a conocer que han sido vinculadas a proceso tres personas, quienes son señaladas de ser presuntos integrantes de una célula delictiva, esto debido a un ataque armado en un hotel de la colonia Azteca en Tuxpan, municipio localizado al norte del estado de Veracruz.

De acuerdo con la información emitida por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), a través de la Fiscalía Regional Tuxpan, presentó ante el órgano jurisdiccional datos de prueba que permitieron la vinculación a proceso de Francisco Miguel “N”, Juan José “N” y Didier Demichef “N”, quienes son señalados como presuntos integrantes de un grupo delictivo.

Se dio a conocer que los ahora vinculados son investigados por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado, de acuerdo con los hechos establecidos en el proceso penal 45/2026.

Los hechos en los que se señala su presunta participación ocurrieron el pasado miércoles ocho de octubre de 2025 al interior de un hotel ubicado en la colonia Azteca de la ciudad de Tuxpan. Francisco Miguel “N”, Juan José “N” y Didier Demichef “N” presuntamente accionaron armas de fuego en contra de las víctimas y, por consecuencia, terminaron por privarles de la vida.

Como resultado de estas acciones y tras valorar los elementos aportados por esta representación social, la autoridad judicial ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra los ahora vinculados.

Las autoridades informaron que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Eros Dybrayan “N” y Christian Jair “N”, presuntamente vinculados al homicidio doloso en contra de Gustavo Adolfo, alias “La Aguja”, en el sur de Veracruz.

Los hechos con los que se les vincula a los ahora detenidos habrían ocurrido cuando presuntamente ingresaron al cuarto que rentaba la víctima, identificada como Gustavo Adolfo, alias “La Aguja”, a quien presuntamente ultimaron con arma blanca para luego escapar del lugar, dejando un mensaje de amenaza.

Se dio a conocer que ambos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Proceso y Procedimiento Penal Oral con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, bajo el proceso penal COA/77/2026.

