Convocatoria de Universidad Veracruzana 2026: Cómo Hacer Registro a la UV y Fecha de Examen

Recientemente, la Universidad Veracruzana dio a conocer la convocatoria para los aspirantes que busquen ingresar a la máxima casa de estudios universitarios para el ciclo que dará inicio este 2026. Asimismo, se informaron cuáles son los pasos a seguir para realizar dicho registro, el cual se lleva a cabo en línea.

La institución informó que las personas interesadas en cursar un Programa Educativo (PE) de nivel Licenciatura o Técnico Superior Universitario podrán realizarlo en las modalidades presencial, semiescolarizada, a distancia, virtual o mixta, y para ello, deberán realizar el Proceso de Admisión del período escolar agosto 2026-enero 2027.

¿Cómo realizo el proceso de admisión?

Para llevar a cabo tu proceso de admisión, deberás llevar a cabo una serie de pasos, los cuales son necesarios, ya que deberás leer la convocatoria completa para obtener Folio UV y contraseña. Dichos pasos son los siguientes.

Registro por Internet

Pago en el banco

Subir fotografía e identificación con fotografía

Generar credencial para examen

Aplicación del examen de ingreso

Aplicación del examen de habilidades

Resultados de primera lista

Inscripción de primera lista

¿Cómo realizo el registro para el proceso de inscripción?

Para poder realizar el registro y comenzar con tu proceso de ingreso, deberás ingresar al portal de las Convocatorias de Ingreso de la UV y seleccionar el botón Convocatorias, leer cuidadosamente y aceptar las etapas y consideraciones importantes.

Posteriormente, deberás acceder al Sistema de Ingreso a la Universidad Veracruzana (SIUV) para registrar sus datos, proporcionar la información requerida y obtener un folio y contraseña para después responder un cuestionario.

¿Cuáles son las fechas de cada etapa?

26 de marzo al 17 de abril: Realizar el pago correspondiente por derecho al examen de ingreso, el cual tiene un costo de $963.00 para aspirantes nacionales y $3,395.00 para aspirantes extranjeros.

Realizar el pago correspondiente por derecho al examen de ingreso, el cual tiene un costo de $963.00 para aspirantes nacionales y $3,395.00 para aspirantes extranjeros. 26 de marzo al 22 de mayo: Cargar la documentación necesaria (del 26 de marzo al 13 de mayo de 2026 para el examen desde casa y en sede del 26 de marzo al 22 de mayo de 2026).

Cargar la documentación necesaria (del 26 de marzo al 13 de mayo de 2026 para el examen desde casa y en sede del 26 de marzo al 22 de mayo de 2026). 26 de marzo al 20 de abril de 2026: Cargar el comprobante de pago

Cargar el comprobante de pago 2 al 20 de marzo de 2026: Cargar comprobante de situación con discapacidad

Cargar comprobante de situación con discapacidad 30 y 31 de mayo: Presentar examen de admisión presencial

Presentar examen de admisión presencial 2 y 3 de junio: Presentar examen de admisión desde casa

Presentar examen de admisión desde casa 3 de julio: Publicación de resultados

Publicación de resultados 3, 4 y 5 de agosto: Proceso de inscripción

Proceso de inscripción 8 de agosto: Consulta de lugares disponibles (corrimiento)

