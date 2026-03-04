Convocatoria de Universidad Veracruzana 2026: Cómo Hacer Registro a la UV y Fecha de Examen
Conoce la convocatoria emitida por la Universidad Veracruzana para realizar el examen de admisión para el periodo Agosto 2026-Enero 2027.
Recientemente, la Universidad Veracruzana dio a conocer la convocatoria para los aspirantes que busquen ingresar a la máxima casa de estudios universitarios para el ciclo que dará inicio este 2026. Asimismo, se informaron cuáles son los pasos a seguir para realizar dicho registro, el cual se lleva a cabo en línea.
La institución informó que las personas interesadas en cursar un Programa Educativo (PE) de nivel Licenciatura o Técnico Superior Universitario podrán realizarlo en las modalidades presencial, semiescolarizada, a distancia, virtual o mixta, y para ello, deberán realizar el Proceso de Admisión del período escolar agosto 2026-enero 2027.
¿Cómo realizo el proceso de admisión?
Para llevar a cabo tu proceso de admisión, deberás llevar a cabo una serie de pasos, los cuales son necesarios, ya que deberás leer la convocatoria completa para obtener Folio UV y contraseña. Dichos pasos son los siguientes.
- Registro por Internet
- Pago en el banco
- Subir fotografía e identificación con fotografía
- Generar credencial para examen
- Aplicación del examen de ingreso
- Aplicación del examen de habilidades
- Resultados de primera lista
- Inscripción de primera lista
¿Cómo realizo el registro para el proceso de inscripción?
Para poder realizar el registro y comenzar con tu proceso de ingreso, deberás ingresar al portal de las Convocatorias de Ingreso de la UV y seleccionar el botón Convocatorias, leer cuidadosamente y aceptar las etapas y consideraciones importantes.
Posteriormente, deberás acceder al Sistema de Ingreso a la Universidad Veracruzana (SIUV) para registrar sus datos, proporcionar la información requerida y obtener un folio y contraseña para después responder un cuestionario.
¿Cuáles son las fechas de cada etapa?
- 26 de marzo al 17 de abril: Realizar el pago correspondiente por derecho al examen de ingreso, el cual tiene un costo de $963.00 para aspirantes nacionales y $3,395.00 para aspirantes extranjeros.
- 26 de marzo al 22 de mayo: Cargar la documentación necesaria (del 26 de marzo al 13 de mayo de 2026 para el examen desde casa y en sede del 26 de marzo al 22 de mayo de 2026).
- 26 de marzo al 20 de abril de 2026: Cargar el comprobante de pago
- 2 al 20 de marzo de 2026: Cargar comprobante de situación con discapacidad
- 30 y 31 de mayo: Presentar examen de admisión presencial
- 2 y 3 de junio: Presentar examen de admisión desde casa
- 3 de julio: Publicación de resultados
- 3, 4 y 5 de agosto: Proceso de inscripción
- 8 de agosto: Consulta de lugares disponibles (corrimiento)
