Clausuran Empresa de Fotografía tras Accidente con Estudiantes de la UV en Xalapa, Veracruz

Luego de que alumnos egresados de la facultad de derecho de la Universidad Veracruzana, sufrieran un accidente durante la foto de generación, se confirmó que fue cerrada la empresa que se encargó de la organización y toma de la foto del recuerdo.

Cabe recordar, que el accidente se registró la mañana del pasado lunes cuando la estructura colapsó con decenas de estudiantes arriba, resultando 18 jóvenes lesionados y trasladados a hospitales de la ciudad de Xalapa, en la capital del estado de Veracruz.

Video: Estudiantes Resultan Lesionados al Colapsar Estructura Durante Toma de Fotografía en Universidad Veracruzana Xalapa

De acuerdo con la información, la Dirección de Protección Civil de Xalapa, realizó la clausura de las oficinas del estudio fotográfico a cargo de la sesión de fotos fallida, luego de que se derrumbaran las gradas donde estaban colocados.

Con sellos de clausura, es como se encuentran las oficinas de la empresa fotográfica quien ha puesto a disposición un número teléfono para poder atender las solicitudes sus clientes.

¿Cómo ocurrió el accidente donde resultaron lesionados estudiantes durante la toma de la foto de generación en Xalapa?

El pasado lunes 2 de marzo, se registró un accidente mientras se realizaba la toma de fotografía de generación de los jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Xalapa.

Noticia relacionada: Estudiantes que Sufrieron Desmayos Durante Acto Cívico Fueron Dados de Alta en Xalapa

Durante la toma de foto, la estructura donde estaban acomodados los estudiantes colapsó y se vino abajo, resultando 18 alumnos lesionados, los cuales fueron atendidos por paramédicos de diversos grupos de auxilio. Algunos de ellos, tuvieron que ser trasladados a hospitales ya que requerían una atención más especializada.

Ese mismo día, la UV también informó sobre el accidente, afirmando que se le daría seguimiento al estado de salud de los estudiantes lesionados.



Historias recomendadas:

LLZH