Mujer Da a Luz en Batea de Camioneta Afuera de Hospital en Río Blanco, Veracruz

Un bebé nació la mañana de este jueves 5 de marzo, en la batea de una camioneta estacionada frente al área de urgencias del Hospital Regional de Río Blanco,Veracruz, luego de que su madre entrara en trabajo de parto mientras esperaba por atención médica.

Los hechos ocurrieron en una unidad doble cabina de color blanco, donde la mujer fue auxiliada por personal de salud que acudió tras el aviso de familiares que la acompañaban. Testigos señalaron, que la mujer había llegado al hospital para recibir atención; sin embargo, el parto se adelantó y terminó ocurriendo en el exterior del hospital.

El momento fue captado en video por algunas personas presentes y posteriormente difundido en redes sociales, donde se observa al personal médico asistiendo a la madre durante el nacimiento.

Video: Menor de Edad Denuncia Presunto Abuso por Parte de un Familiar en Veracruz

Hasta el momento, no se ha emitido información oficial sobre la identificación de la madre; pero se dio a conocer, que tanto la madre como el recién nacido se encuentran en buen estado de salud.

Noticia relacionada: Madre y su Bebé de un Año Mueren en Volcadura en la Carretera Veracruz-Alvarado

Historias recomendadas: