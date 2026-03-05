Mujer Muere al Ser Atropellada por Motociclista en la Carretera Veracruz-Xalapa
N+
Una mujer murió en la carretera Veracruz-Xalapa, a la altura de la colonia Las Amapolas cuando un repartidor en motocicleta la impactó al intentar esquivar un tope. El hombre fue detenido.
COMPARTE:
La noche de este miércoles cuatro de marzo, se informó que una mujer perdió la vida luego de ser atropellada por un motorepartidor en la carretera Xalapa-Veracruz.
Los hechos ocurrieron a la altura de la colonia Amapolas cuando, presuntamente, el motociclista circuló fuera de la carretera para evitar un tope, alcanzando a la mujer que ahí se encontraba.
Elementos de la Policía Estatal, Naval y Guardia Nacional se encargaron de realizar el acordonamiento de la zona para llevar a cabo las diligencias ministeriales y periciales.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al motociclista, que habría quedado en custodia para que se determine su situación legal.
Información en desarrollo...