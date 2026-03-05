Mujer Muere al Ser Atropellada por Motociclista en la Carretera Veracruz-Xalapa

La noche de este miércoles cuatro de marzo, se informó que una mujer perdió la vida luego de ser atropellada por un motorepartidor en la carretera Xalapa-Veracruz.

Los hechos ocurrieron a la altura de la colonia Amapolas cuando, presuntamente, el motociclista circuló fuera de la carretera para evitar un tope, alcanzando a la mujer que ahí se encontraba.

Elementos de la Policía Estatal, Naval y Guardia Nacional se encargaron de realizar el acordonamiento de la zona para llevar a cabo las diligencias ministeriales y periciales.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al motociclista, que habría quedado en custodia para que se determine su situación legal.

Información en desarrollo...