Mujer Muere al Ser Atropellada por Motociclista en la Carretera Veracruz-Xalapa

Una mujer murió en la carretera Veracruz-Xalapa, a la altura de la colonia Las Amapolas cuando un repartidor en motocicleta la impactó al intentar esquivar un tope. El hombre fue detenido.

El motociclista fue detenido luego de ser atendido por paramédicos. Foto: Ilustrativa | Pexels

La noche de este miércoles cuatro de marzo, se informó que una mujer perdió la vida luego de ser atropellada por un motorepartidor en la carretera Xalapa-Veracruz.

Los hechos ocurrieron a la altura de la colonia Amapolas cuando, presuntamente, el motociclista circuló fuera de la carretera para evitar un tope, alcanzando a la mujer que ahí se encontraba.

Elementos de la Policía Estatal, Naval y Guardia Nacional se encargaron de realizar el acordonamiento de la zona para llevar a cabo las diligencias ministeriales y periciales.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al motociclista, que habría quedado en custodia para que se determine su situación legal.

Información en desarrollo...

