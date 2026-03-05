Bebé y su Madre Mueren en Aparatosa Volcadura de Autobús en la Carretera Veracruz-Alvarado

La mañana de este jueves 5 de marzo se reporta un lamentable accidente esto en la carretera Veracruz-Alvarado a la altura de la localidad La Piedra, correspondiente al municipio alvaradeño. En este punto de la entidad se registró la volcadura de un camión de la ruta Istmo, la unidad de transporte quedó al lado de la vía de comunicación en el carril que va del puerto de Veracruz hacia Alvarado.

Los primeros reportes señalan que este accidente dejó un total aproximado de 30 personas lesionada, lamentablemente también se reporta el fallecimiento de dos personas, entre ellos una menor de edad.

Se indicó que la menor fallecida se trata de una bebé de un año de edad, quien se encuentra todavía al interior de la unidad de transporte además otra víctima mortal, una mujer de 30 años aproximadamente. Tanto la menor así como la mujer fallecida permanecen en calidad de desconocidas.

Al punto se reportó el arribo de elementos de diversas corporaciones como Guardia Nacional (GN), Policía Estatal, además de Policías Ministeriales, quienes también llegaron a la zona para tomar conocimiento de esta aparatosa volcaduras.

El punto del accidente fue acordonada por las autoridades del , y en la zona ya se realiza las diligencias correspondientes. Se informó que los heridos fueron trasladados a un hospital para recibir atención media a especializada.

Algunos de los lesionados se fueron por su propio pie. En el lugar se observó a los familiares de las personas fallecidas, quienes aguardaron a que se realizaran las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de los cuerpos de las víctimas mortales de este fuerte accidente automovilístico que tuvo lugar en la carretera federal 180 Paso del Toro-Alvarado.

Información en desarrollo...

