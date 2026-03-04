Apagón en Zacatecas: ¿Qué Municipios Son Afectados?

Un apagón se registró la noche de este miércoles 4 de marzo en la capital de Zacatecas y zonas aledañas debido a una falla técnica, lo que ha afectado a miles de usuarios.

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de Gobierno de la entidad, dijo que la Comisión Federal de Electricidad ya trabaja para restablecer el servicio, pero al momento no hay mayores avances.

"Desde el primer momento establecimos comunicación con la Comisión Federal de Electricidad, que nos informa que se trata de una falla técnica que ya está siendo atendida", publicó en redes sociales.

"De acuerdo con la información recibida, el servicio de energía eléctrica se restablecerá en breve", agregó a las 20:04 horas.

Hacia las 21:30 horas, el secretario no había actualizado la situación.

Video: Zacatecas se Queda a Oscuras Hoy por Mega Apagón: Lista de Zonas Afectadas.

¿Qué zonas afecta el apagón?

De acuerdo con autoridades de Zacatecas, el corte de energía afectó diversas colonias de los municipios de Zacatecas y Guadalupe.

Reportes locales añadieron que igual se registran daños en el municipio de Troncoso.

La falla provocó que algunas vialidades quedaran sin iluminación en el área conurbada de la capital zacatecana y el Centro Histórico de Guadalupe. Los semáforos dejaron de funcionar, lo que complicó la circulación.

Igual se reporta que las colonias Arboledas, Tahona, Villa Fontana, El Carmen, están sin luz, así como en la avenida Pedro Coronel, Tres Cruces, México y más.

El apagón fue reportado al menos desde las 19:30 horas. Algunos negocios se fueron forzados a suspender sus servicios.

En algunas zonas, el servicio se restableció gradualmente, pero en otras partes la suspensión de energía se ha prolongado más tiempo.

Al momento, la CFE no ha informado el alcance de las afectaciones ni el motivo preciso del corte eléctrico.

Historias recomendadas:

ASJ