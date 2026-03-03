Detienen al "Peluso" Implicado en Incendio de Tienda de Chalco que Causó Quemaduras a Henry

El caso Henry sigue bajo investigación, por lo que la Fiscalía Edomex informó los detalles de la detención de Edgar "N", alias, "Peluso", presunto implicado en el incendio de la tienda de conveniencia en la que el niño de 2 años de edad, su padre y otro hombre que intentó ayudarlos, resultaron con graves quemaduras en Valle de Chalco.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), derivado de las investigaciones cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un individuo identificado como Edgar “N”, alias “Peluso”, quien es investigado por el delito de homicidio doloso en grado de tentativa.

Las autoridades indicaron que el domingo 22 de febrero, cuatro hombres llegaron en motocicletas, una de ellas conducida por el detenido, a las afueras de una Tienda 3B ubicada en la colonia San Miguel Xico.

Dos sujetos ingresaron al local y arrojaron botellas con sustancia inflamable hacía la zona de cajas, donde después prendieron fuego y huyeron del lugar. La quema del comercio ocurrió durante los hechos de violencia que se registraron tras el abatimiento de un líder criminal en Jalisco.

Derivado de estas acciones, un hombre de 49 años y su hijo menor de edad resultaron con quemaduras en diversas partes de sus cuerpos, por lo que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, hasta el momento, el menor se reporta como delicado. Así también se informó que un hombre en situación de calle que trató de ayudarlos, resultó con lesiones.

¿Cómo detuvieron al implicado en el caso Henry en Chalco?

La Fiscalía Edomex indicó que luego del incendio en la tienda, inició la investigación por los delitos de daños en bienes y lesiones. Por lo tanto, el avance en las investigaciones de gabinete y en campo, permitieron advertir la comisión del delito diverso de homicidio doloso en grado de tentativa, así como la identificación de los presuntos responsables.

“Por lo que fue solicitada ante un Juez la orden de aprehensión correspondiente, la cual al ser cumplimentada permitió poner a disposición de la Autoridad Judicial a Edgar 'N'", indicó.

“El Peluso” está acusado del delito de homicidio doloso en grado de tentativa en agravio de un menor de edad. Fue detenido cuando circulaba una de las motocicletas empleadas en los hechos.

“Otro conductor de una de las motocicletas que participaron en el ataque ya fue detenido y vinculado a proceso por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida", informó la Fiscalía

La Fiscalía aseguró que se trata de un menor de edad, quien fue internado en el Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque.

