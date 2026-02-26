Henry, Niño Quemado en 3B de Chalco Piden Donadores de Sangre: ¿Dónde Está Hospitalizado?

Se informó que el pequeño Henry, niño de 2 años, que resultó con quemaduras en más del 70% de su cuerpo, tras el ataque de encapuchados con bombas molotov en una tienda 3B de Valle de Chalco, requiere donadores de sangre, en N+ te decimos ¿Dónde está hospitalizado?

Las autoridades investigan si el ataque está relacionado con la ola de violencia atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) luego de ser abatido su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

El estado de salud grave obligó a los médicos especializados a mantener al menor sedado e intubado luego de la cirugía de emergencia.

¿Dónde está internado Henry?

Debido a los severos daños físicos de Henry fue trasladado de inmediato al Instituto Nacional de Rehabilitación, en la alcaldía Tlalpan, de Ciudad de México, donde se le practicó una cirugía para retirar tejido dañado.

A pesar de que el procedimiento fue reportado como exitoso, el diagnóstico ha sido reservado y su pronóstico es delicado. Por ello, sus familiares solicitan donadores de sangre, las cuales pueden acudir al hospital.

¿Cómo fue el el ataque a tienda 3B de Chalco?

La tarde del domingo 22 de febrero, dos hombres lanzaron combustible e incendiaron una tienda de conveniencia en la colonia San Miguel Xico, en Valle de Chalco, justo en el momento en la que la familia Gómez Hernández estaba comprando una gelatina para Henry, de dos años de edad.

Carolina Hernández, madre de Henry, señaló:

Fue todo muy rápido, no sé qué aventaron y luego se prendió; mi bebé estaba a un lado y fue casi todo para él

El niño sufrió quemaduras en 80% del cuerpo, su padre, Carlos Noé Gómez, también resultó lesionado. Primero fueron hospitalizados en Ixtapaluca y después trasladados al Instituto Nacional de Rehabilitación. En una primera cirugía le retiraron parte de la piel que resultó quemada y permanece bajo cuidados especializados, intubado y sedado.

“Seguimos en el mismo pronóstico, es reservado, él está delicado", aseguró la madrina de Henry.

Por su parte Miranda Gómez, hermana del menor, señaló:

Me siento con el corazón roto de verlo

Carlos Noé también se recupera en el hospital de quemaduras en brazos y piernas.

Tercer lesionado

La familia de Henry reconoció a Beto, un hombre en situación de calle que vive en la colonia San Miguel Xico, en Valle de Chalco, y que también intervino para sacar al niño cuando se estaba quemando en el interior de la tienda de conveniencia, junto con el padre del menor.

Se trata de Roberto Carlos, de 33 años, quien también se encuentra internado en el Hospital Rubén Leñero, con quemaduras en diversas partes del cuerpo.

Carolina García, vecina de Valle de Chalco, refirió:

Me parece que sacó al niño que estaba en llamas, parece ser que también sufrió quemaduras, este muchacho es de situación de calle

María Eugenia, madre de Roberto Carlos, aseguró:

Lo quiso salvar y mi hijo salió con quemaduras de tercer grado está aquí en el Rubén Leñero

La tarde del miércoles la Fiscalía del Estado de México aseguró la tienda donde ocurrió el ataque y hasta el momento no se sabe nada de los responsables.

