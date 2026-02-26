Henry Sigue Sedado; Hay un Tercer Lesionado por Quemaduras por el Ataque a Tienda, el Domingo

Henry, de dos años de edad permanece hospitalizado, grave pero estable, tras sufrir quemaduras en más de 80% del cuerpo.

En un hecho atribuido a las reacciones delincuenciales tras la muerte de 'El Mencho’, el domingo encapuchados quemaron una tienda en Valle de Chalco, Estado de México, donde estaban Henry y su familia.

También resultaron quemados su padre y un civil que les prestó auxilio.

Al respecto Karen Gómez, madrina de Henry, indicó:

En segundos un par de personas nos quitaron la tranquilidad, nos quitaron la estabilidad, nos quitaron a nuestra felicidad que es el niño

La tarde del domingo, dos hombres lanzaron combustible e incendiaron una tienda de conveniencia en la colonia San Miguel Xico, en Valle de Chalco, justo en el momento en la que la familia Gómez Hernández estaba comprando una gelatina para Henry, de dos años de edad.

Carolina Hernández, madre de Henry, señaló:

Fue todo muy rápido, no sé qué aventaron y luego se prendió; mi bebé estaba a un lado y fue casi todo para él

El niño sufrió quemaduras en 80% del cuerpo, su padre, Carlos Noé Gómez, también resultó lesionado. Primero fueron hospitalizados en Ixtapaluca y después trasladados al Instituto Nacional de Rehabilitación, en una primera cirugía le retiraron parte de la piel que resultó quemada y permanece bajo cuidados especializados, intubado y sedado.

“Seguimos en el mismo pronóstico, es reservado, él está delicado", aseguró la madrina de Henry.

Por su parte Miranda Gómez, hermana del menor, señaló:

Me siento con el corazón roto de verlo

Carlos Noé también se recupera en el hospital de quemaduras en brazos y piernas.

Tercer lesionado

La familia de Henry reconoció a Beto, un hombre en situación de calle que vive en la colonia San Miguel Xico, en Valle de Chalco, y que también intervino para sacar al niño cuando se estaba quemando en el interior de la tienda de conveniencia, junto con el padre del menor.

Se trata de Roberto Carlos, de 33 años, quien también se encuentra internado en el Hospital Rubén Leñero, con quemaduras en diversas partes del cuerpo.

Carolina García, vecina de Valle de Chalco, refirió:

Me parece que sacó al niño que estaba en llamas, parece ser que también sufrió quemaduras, este muchacho es de situación de calle

María Eugenia, madre de Roberto Carlos, aseguró:

Lo quiso salvar y mi hijo salió con quemaduras de tercer grado está aquí en el Rubén Leñero

La tarde del miércoles la Fiscalía del Estado de México aseguró la tienda donde ocurrió el ataque y hasta el momento no se sabe nada de los responsables.

Arturo Sierra

