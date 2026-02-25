Realizan Honores Fúnebres a Militares Muertos en Operativo contra "El Mencho" en Jalisco

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó, hoy 25 de febrero de 2026, honores fúnebres a los militares que perdieron la vida en el operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" en Tapalpa, Jalisco.

Honores a militares muertos el 22 de febrero de 2026. Foto: Sedena

Noticia relacionada: ¿Quién era 'el Mencho'? Líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

La ceremonia se realizó en las instalaciones de la Base Aérea Militar No. 5 de Zapopan. En el acto solemne, se cubrieron los féretros con la Bandera Nacional y se montó una guardia de honor al personal militar que perdió la vida en cumplimiento de su deber.

Realizan pase de lista de militares fallecidos y la banda de guerra entonó el toque militar de silencio

También se realizó el pase de lista de los fallecidos, y la banda de guerra entonó el toque militar de silencio, posteriormente se dio lectura de una semblanza de los militares que murieron.

Al finalizar la ceremonia, se hizo entrega de la Bandera Nacional con nicho a los familiares, así lo mencionó el Ejército mexicano:

Como símbolo de honor, gratitud y reconocimiento de la nación hacia sus soldados caídos y al expresar las palabras de condolencias, a nombre de la Secretaría de la Defensa Nacional, se destacó el compromiso, la lealtad y el alto sentido del deber que distinguió al personal que ofrendó su vida al servicio de la patria

Cuando terminó la ceremonia, los féretros con los cuerpos fueron trasladados en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana a sus respectivos lugares de origen.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

