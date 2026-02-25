Cuba Identifica a Presuntos Ocupantes Armados de Lancha Rápida Proveniente de Florida

El gobierno de Cuba informó que neutralizó una lancha rápida con sujetos armados que llegó desde Florida, Estados Unidos. El Ministerio del Interior identificó a siete de los presuntos diez ocupantes de la embarcación.

El gobierno de Miguel Díaz-Canel aseguró que los sujetos a bordo de la lancha rápida interceptada “tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”.

Cuatro integrantes de la embarcación fueron abatidos por fuerzas de Cuba.

Este 25 de febrero el gobierno de Cuba informó que sus Tropas Guardafronteras interceptaron una lancha rápida con sujetos armados en sus aguas internacionales. Los sujetos habrían atacado a las fuerzas de seguridad de la isla.

El incidente habría ocurrido por la mañana del miércoles cerca de Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara, en la parte central de la isla.

Según informó el Ministerio del Interior, de los diez ocupantes, cuatro fueron abatidos en la refriega. Los seis restantes resultaron heridos. Por su parte, un oficial cubano resultó herido.

Identifican a siete presuntos tripulantes de lancha rápida proveniente de Florida

El gobierno cubano señaló que todos los tripulantes serían cubanos residentes en Estados Unidos. También señaló que incautó a bordo de la embarcación “fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje”.

Los seis heridos han sido identificados como:

Amijail Sánchez González

Leordan Enrique Cruz Gómez

Conrado Galindo Sariol

José Manuel Rodríguez Castelló

Cristian Ernesto Acosta Guevara

Roberto Azcorra Consuegra

Además, uno de los muertos fue identificado como Michel Ortega Casanova. Aún faltarían por ser identificados otros tres de los hombres abatidos.

El gobierno cubano también señaló que Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez estaban en una lista de posibles agentes terroristas. Además de los seis heridos en altamar, en tierra fue detenido Duniel Hernández Santos, a quien se acusa de recibir la infiltración armada en la isla.

Con información de EFE