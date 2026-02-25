Estados Unidos Autoriza Venta de Petróleo de Venezuela a Cuba

El Gobierno de Estados Unidos dio un respiro al bloqueo a Cuba y autorizó hoy, 25 de febrero de 2026, la venta de crudo de Venezuela a la isla.

El Departamento de Tesoro de Estados Unidos anunció que emitirá licencias para permitir las transacciones con petróleo de Venezuela y sus derivados hacia Cuba, que "apoyen el pueblo y que no involucren al Gobierno cubano".

Para que dichas transacciones sean aprobadas por Estados Unidos, deberán adherirse a algunas de las restricciones impuestas a la venta y el comercio de crudo venezolano, como depositar los ingresos por ventas en una cuenta controlada por el Gobierno estadounidense; sin embargo, permitirá que compañías que no sean estadounidenses puedan solicitar estas excepciones.

La nueva política estadounidense de licencias llega en ‌un momento en que grandes empresas comerciales como Vitol y Trafigura se han adjudicado la mayor parte de las exportaciones de petróleo de Venezuela, con millones de barriles exportados a Estados Unidos, Europa y la India, y otros millones almacenados en ‌terminales del Caribe para ‌su reventa.

Cuba, en crisis por falta de combustible

Desde que Estados Unidos tomó el control de las exportaciones de petróleo de ⁠Venezuela, a principios de enero de 2026, luego de la captura del presidente Nicolás Maduro, el ‌suministro venezolano a Cuba se frenó, lo que agravó su crisis energética en la isla.

Durante más de 25 años, Venezuela había sido el principal proveedor de crudo y combustible de Cuba, a través de un acuerdo bilateral.

En el caso de México, uno de los proveedores de Cuba, también detuvo los envíos de petróleo desde enero de 2026, cuando llegó a la isla el último cargamento de combustible.

