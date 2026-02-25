Sheinbaum Presenta Iniciativa de Reforma Electoral: 10 Puntos Clave de la Propuesta

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó la iniciativa de Reforma Electoral, que será enviada al Congreso de la Unión el próximo lunes, 2 de marzo; la propuesta cuenta con 10 puntos clave y 4 ejes.

En la conferencia mañanera de hoy, 25 de febrero de 2026, la mandataria Sheinbaum Pardo estuvo acompañada de la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral para presentar “la esperada Reforma Electoral”.

Sheinbaum subraya puntos clave

La presidenta Sheinbaum destacó que en la iniciativa “se eliminan las listas de los partidos para representación proporcional plurinominal, así como están ahora”.

No queremos que sean las cúpulas de los partidos políticos, quienes se mantengan como diputados, como senadores, sin el voto popular”.

Apuntó que la propuesta mantendrá la pluralidad política, pues no se busca que haya un partido único, sino “que se reconozca la diversidad política de nuestro país”.

La mandataria mencionó que los candidatos por representación proporcional surgirán de quienes compitan en territorio.

Todos tienen que ir a territorio a conseguir el voto. Todas y todos. Nadie puede quedarse en su casa tranquilo esperando ser el número uno de la lista pluri.

Noticia relacionada: Diputados Avalan en lo General y Particular Reducción a 40 Horas la Jornada Laboral: ¿Qué Sigue?

Puntos clave de la Reforma Electoral

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), presentó los 10 puntos de la propuesta de Reforma Electoral, que cuenta con 4 ejes fundamentales, "para fortalecer la vida democrática de nuestro país".

Ejes de la Reforma Electoral

Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión, "para que quienes ocupen una posición cuenten con el respaldo de la ciudadanía, que demanda poder elegir de manera directa a todos sus diputados y diputadas, incluidos los que llegan a una curul por representación proporcional". Reducir el costo de las elecciones: "Son miles de millones de pesos los que se destinan al gasto operativo y al financiamiento de los partidos políticos." Mayor fiscalización de los recursos destinados a partidos políticos y candidaturas. Fortalecer los mecanismos de democracia directa y participativa, mediante la incorporación de nuevos instrumentos para que la ciudadanía pueda intervenir en la toma de decisiones, no solo a nivel federal, sino también estatal y municipal.

De esta manera, será el pueblo el que mande.

Los 10 puntos de la Reforma Electoral

Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión. Reducción del gasto. Mayor fiscalización. Voto en el extranjero. Tiempos de radio y televisión. Inteligencia artificial (IA). Cómputos Distritales. Democracia Participativa. No nepotismo. No reelección.

Video: Reforma Electoral: Estos son los Puntos y Ejes Fundamentales de la Iniciativa

A continuación, te explicamos en qué consiste cada uno de los 10 puntos de la iniciativa de Reforma Electoral de la presidenta Sheinbaum.

1. Integración del Congreso de la Unión

La Cámara de Diputados tendrá 500 integrantes, todos por votación directa.

300 diputados serán electos por Distrito Electoral, es decir, por mayoría relativa.

200 diputaciones mantienen la misma fórmula de representación proporcional prevista en la actual Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De las 200 diputaciones, 97 serán candidatos que no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados en su partido.

95 de votación directa por circunscripción y por partido político, eligiendo un hombre y una mujer.

8 serán de mexicanos residentes en el extranjero.

Mientras que la Cámara de Senadores se integrará por 96 Senadurías: 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría.

2. Reducción del gasto

Decremento del 25% en el costo de las elecciones: Instituto Nacional Electoral (INE), partidos políticos, Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y tribunales electorales.

Se disminuyen sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE en apego a lo dispuesto por el Artículo 127 de la Constitución, que plantea que nadie pueda ganar más que la Presidenta.

Se elimina la duplicidad de funciones en los órganos electorales.

Se reduce el gasto del Congreso Federal y Congresos Locales.

Baja el número de regidurías conforme a la población de cada municipio, hasta un máximo de 15.

3. Mayor fiscalización

El INE tendrá acceso de manera oportuna a las operaciones financieras de partidos y personas candidatas.

Se prohíben aportaciones en efectivo: Los recursos se manejarán dentro del sistema financiero.

Uso de tecnologías en la fiscalización.

4. Voto en el extranjero

Se facilita el voto a la diputación migrante para los mexicanos residentes en el extranjero.

5. Tiempos de radio y televisión

Se reducen tiempos de radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios por emisora, en periodo electoral.

6. Inteligencia artificial

Regulación del uso de inteligencia artificial y prohibición de bots y otros mecanismos artificiales en las redes sociales.

7. Cómputos Distritales

Los Cómputos Distritales iniciarán al término de la jornada electoral, por lo que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) queda fuera y se va directamente a los resultados preliminares oficiales.

8. Democracia participativa. Referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato

Ampliar la Democracia Participativa a estados y municipios.

Se permitirá el uso de tecnologías, como el voto electrónico en estos instrumentos.

9. No nepotismo

Los cargos de elección popular no pueden ser heredados a familiares, cónyuges, hijos o hermanos, como lo establece la reforma a la Constitución.

10. No reelección

Se prohíbe la reelección consecutiva, inmediata, en todos los cargos de elección popular, a partir de 2030, como lo establece la ley.

Sigue en vivo la conferencia mañanera de hoy

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT