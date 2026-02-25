El pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular en los primeros minutos de este 25 de febrero de 2026 la Reforma de Jornada Laboral de 40 horas, en N+ te decimos qué sigue.

La legisladora panista Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva, dio lectura a la aprobación que se dio luego de casi 12 horas de discusión.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 4 y 11 del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reducción de la jornada laboral

Pasa a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para los efectos del artículo 135 constitucional

Los artículos no reservados fueron aprobados con 469 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, mientras que los artículos reservados en términos del dictamen recibieron 411 votos en pro, 58 en contra y cero abstenciones.

La sorpresa de la noche fue el apoyo del PAN, que sumó sus apoyos a Morena y aliados, dejando solos al PRI y MC, que exigían incorporar cinco días de trabajo por dos de descanso.

En la discusión en lo particular, diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC presentaron diversas reservas, las cuales fueron retiradas, se pidió publicar en el Diario de los Debates, o bien no se admitieron a discusión y, por lo tanto, se desecharon.

Con la aprobación de este miércoles se busca reconocer desde la Constitución la jornada laboral con un máximo de 40 horas por semana; esto será gradual, sin disminución de salario y prestaciones, así como la prohibición de que las personas menores de 18 años trabajen horas extra.

La reforma constitucional contempla disminuir a dos horas por año a partir del 1 de enero de cada año, se iniciará en 2027 y concluirá en 2030, en ese año se alcanzará la jornada laboral de 40 horas.

Contribuirá a reducir la fatiga laboral, prevenir accidentes y mejorar la salud y seguridad en el trabajo, así como fortalecer el equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral, lo que tendrá efectos positivos tanto en el bienestar laboral como en la productividad, en beneficio de 13.4 millones de personas trabajadoras mexicanas

¿Hay reducción de jornada laboral en 2026?

Por ahora, en 2026 no se contempla una reducción inmediata de horas en la jornada laboral en México, sólo será como un periodo de transición, porque las empresas necesitarán ajustar los contratos, nóminas y turnos.

Por lo tanto, este año, se permanecerán las 48 horas obligatorias, pero a partir del próximo irán bajando hasta llegar a las 40 horas en 2030 sin que afecte el salario de los trabajadores.

Se modifica el marco normativo de las horas extras

Los trabajadores no podrán trabajar más de doce horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo.

Y la prolongación de ese tiempo extraordinario obliga a la persona empleadora a pagar doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria.

Las personas menores de dieciocho años no podrán trabajar horas extras.

El dictamen de la forma se enviará al Poder Ejecutivo para ser publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Fecha de primera reducción de jornada laboral de 40 horas será en 2027

Se contempla que a partir del 1 de enero de 2027 se aplique la primera reducción de dos horas en la jornada semanal. Aquellos trabajadores que laboran 48 horas tendrán una jornada de 46 horas; ese ajuste seguirá de manera paulatina anualmente hasta llegar al 2030.

López Rabadán instruyó que el resto de las propuestas de modificación registradas para su discusión en lo particular del dictamen y que no hayan sido presentadas en esta tribuna sean inscritas íntegramente en el Diario de los Debates. Foto: N+.

¿Por qué surge una reforma a la jornada laboral en México?

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ‌lo considera como el país con un deficiente balance entre vida personal y trabajo.

El organismo internacional menciona más de 2 mil 226 horas trabajadas al año por persona; en Latinoamérica, lidera la tabla de naciones de la OCDE donde más se trabaja.

Además, es el país con menos productividad laboral y salarios más bajos del grupo de 38 estados y donde alrededor del 55% de la población ocupada se ubica en la informalidad laboral.

Esquema de 40 horas semanales funcionará al 100% hasta 2030

2027 - 46 horas

2028 - 44 horas

2029 - 42 horas

2030 - 40 horas

Así fue la postura de las bancadas de Morena y la oposición en tribuna

Maiella Gómez, de Morena:

Esta reforma constitucional se resume en cinco puntos principales, el primero de ellos, es el derecho al descanso como una condición de salud y de bienestar, el segundo, es la reducción de la jornada laboral, respetando los sueldos, los salarios y las prestaciones, el tercero, es la gradualidad, que surge como un mecanismo de transición responsable

Los artículos no reservados fueron aprobados con 469 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, mientras que los artículos reservados en términos del dictamen recibieron 411 votos en pro, 58 en contra y cero abstenciones. Foto: N+.

Aunque todos los partidos avalaron la reforma en lo general, PAN y Movimiento Ciudadano presentaron mociones suspensivas para devolver el dictamen a comisiones e incluir su propuesta de dos días de descanso por cinco de trabajo, en lugar de seis laborales por uno de descanso.

Annia Sarahí Gómez, del PAN

El trabajador mexicano no puede jugar pádel en su horario laboral, el trabajador mexicano no puede pedir licencia para entrar a La Casa de los Famosos, el trabajador mexicano no puede ir a un salón de belleza instalado en su trabajo, aplicarse un tinte en horario laboral

Ivonne Ortega, coordinadora Movimiento Ciudadano

Nos dicen que sí a las 40 horas, ah, pero hasta el 2030, nos dicen que sí a la reducción, ah, pero con un día de descanso, pero lo que no nos dicen es que a partir de la publicación de esta ley lo que sí va a pasar en la inmediatez va a ser que los trabajadores van a trabajar más y van a ganar menos, eso no es pagar una deuda histórica, no es justicia laboral, eso es dar gato por liebre

El PAN reprochó al morenista Pedro Haces por fundamentar el dictamen a nombre de su partido y no por toda la Comisión del Trabajo.

Calladitos se ven más bonitos, muñequitos

José Elías Lixa, coordinador PAN:

Diputado Haces, no, calladito aquí nadie se ve bonito, pero usted ni hablando bonito le queda bien, que le crea quién no lo conozca

Los priistas exhibieron carteles con la leyenda: Morena engaña a los trabajadores.

La sorpresa de la noche fue el apoyo del PAN, que sumó sus apoyos a Morena y aliados, dejando solos al PRI y MC. Foto: N+.

Arturo Yáñez, del PRI

Te prometen 40 horas, pero no solo hoy o para en este momento o para este año, sino de consumarse, hasta el 2030, de ese tamaño es el engaño de estos diputados del oficialismo

Lilia Aguilar, del PT:

Ustedes vienen acá con voces a decir que están a favor de 2 días de descanso y de que sea inmediata la entrada en vigor de las 40 horas, sin ningún fundamento más que la mercadotecnia política y las redes sociales

Y es que la reforma contempla la gradualidad de la reducción de la jornada laboral dos horas por año, a partir de 2027 para pasar de 48 a 46 horas, y concluir hasta 2030 con las 40 horas.

Y aumenta, también de forma gradual, de 9 a 12 las horas extras semanales. Para la discusión en lo particular se registraron 121 diputados.

