Avanza Reforma Laboral de 40 Horas en México: Así Fue la Votación en Comisiones

Las comisiones del Senado de la República aprobaron hoy martes 10 de febrero de 2026 el dictamen de reforma a la Constitución para establecer la obligatoriedad de jornadas laborales de 40 horas de forma gradual.

Los partidos de oposición reiteraron que darán el debate para que esta reforma se aplique de inmediato y se especifique que serán dos días de descanso obligatorios, pero eso será en el debate en lo particular en el pleno.

Con información de N+

HVI

