Marco Rubio Da Discurso 'Conciliador': Afirma Que EUA Quiere Fortalecer la Relación con Europa

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, emitió un discurso conciliador frente a líderes europeos, luego de varios meses de diferencias encabezadas por el presidente Donald Trump.

Rubio participó en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, donde trató de serenar a sus socios, afirmando que EUA quiere "vigorizar" la relación trasatlántica.

Video relacionado: ¿Qué Dijo Marco Rubio sobre Groenlandia en Su Comparecencia ante el Senado?

El objetivo, dijo el funcionario estadounidense, es que una Europa fuerte ayude a la Unión Americana con su misión de renovar el orden mundial.

No buscamos separarnos, sino vigorizar una vieja amistad y renovar la mayor civilización de la historia humana (...) queremos una alianza revitalizada

Un mensaje robusto

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos emitió un discurso en el que abordó distintos temas: la migración masiva, las políticas climáticas y el libre mercado.

Sobre el primer tema, expresó que la migración masiva transforma y desestabiliza sociedades en todo Occidente, por lo que se debe "recuperar el control de nuestras fronteras".

Video: Niños de Groenlandia Rechazan a Trump ante Incertidumbre y Preocupación

Enfatizó que este combate a la movilización y llegada de personas no es xenofobia, sino un "ejercicio fundamental de soberanía".

Afirmó que, de ser necesario, su país está dispuesto a hacer estos cambios solo, pero "preferimos y esperamos hacerlo junto a ustedes, nuestros amigos de Europa".

Recalcó el concepto de fortaleza como esencial para avanzar en esta alianza, ya que "no queremos que nuestros aliados sean débiles, porque eso nos hace débiles a nosotros".

Ataque frontal a la ONU y mención a Rusia

Marco Rubio no desaprovechó la oportunidad de arremeter contra la ONU, y con ello promover la Junta de Paz de Donald Trump, que buscará resolver conflictos en el mundo.

No podemos ignorar, hoy día, que en la mayoría de los asuntos más urgentes no tiene respuestas y prácticamente no ha tenido ningún rol

Respecto al conflicto Rusia-Ucrania, una guerra que Estados Unidos ha intentado detener, el funcionario afirmó que no sabe a ciencia cierta si el Kremlin desea terminar con la conflagración.

No sabemos si los rusos van en serio con la idea de acabar con la guerra

Historias recomendadas:

Con información de AFP y EFE

ICM