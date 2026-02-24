Inicio Ciudad de México Asesinato a Golpes en la GAM: ¿Qué Pasó en Colonia Ampliación Providencia Hoy?

Asesinato a Golpes en la GAM: ¿Qué Pasó en Colonia Ampliación Providencia Hoy?

|

N+

-

Aquí te informamos qué pasó en calles de la colonia Ampliación Providencia, en la alcaldía Gustavo A. Madero

El cuerpo de un adulto mayor quedó en una banqueta en inmediaciones de una escuela, en la GAM

El cuerpo de un adulto mayor quedó en una banqueta en inmediaciones de una escuela, en la GAM. Foto: N+

COMPARTE:

Un hombre de la tercera edad fue asesinado a golpes hoy, 24 de febrero de 2026, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM); aquí te informamos lo que pasó este martes en la colonia Ampliación Providencia.

Noticia relacionada: Balacera en Naucalpan Hoy: 2 Muertos por Ataque en Paseos del Bosque

¿Qué pasó en la GAM hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, un adulto mayor fue agredido a golpes, por lo que habría muerto.

Los hechos ocurrieron en la calle Volcán Acatenango, a la altura de Volcán Impala Norte, en la colonia Ampliación Providencia, en la GAM.

El cuerpo del adulto mayor quedó en la banqueta, en las inmediaciones de la escuela primaria Carlos Fuentes Martínez.

Video: Hallan Hombre Sin Vida con Signos de Violencia Junto a Escuela en la GAM, CDMX

Al lugar del homicidio acudieron policías de la Ciudad de México, quienes acordonaron la zona del asesinato con sus patrullas, y elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina.

Posteriormente, llegaron dos mujeres, quienes aseguraron que la persona fallecida era su padre; sin embargo, minutos después, la historia dio un giro, pues se dieron cuenta que no era su familiar y se retiraron.

Noticia relacionada: Perro Pitbull Muerde a Niño de 4 Años en la Cara, en Lomas de Plateros, CDMX 

Mapa de la zona del homicidio en la GAM

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT

Inseguridad en CDMXHomicidios en México
Cargando...
Inicio Ciudad de México Asesinato a golpes en la gam que paso en colonia ampliacion providencia hoy 24 de febrero 2026