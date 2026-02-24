Asesinato a Golpes en la GAM: ¿Qué Pasó en Colonia Ampliación Providencia Hoy?

Un hombre de la tercera edad fue asesinado a golpes hoy, 24 de febrero de 2026, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM); aquí te informamos lo que pasó este martes en la colonia Ampliación Providencia.

¿Qué pasó en la GAM hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, un adulto mayor fue agredido a golpes, por lo que habría muerto.

Los hechos ocurrieron en la calle Volcán Acatenango, a la altura de Volcán Impala Norte, en la colonia Ampliación Providencia, en la GAM.

El cuerpo del adulto mayor quedó en la banqueta, en las inmediaciones de la escuela primaria Carlos Fuentes Martínez.

Al lugar del homicidio acudieron policías de la Ciudad de México, quienes acordonaron la zona del asesinato con sus patrullas, y elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina.

Posteriormente, llegaron dos mujeres, quienes aseguraron que la persona fallecida era su padre; sin embargo, minutos después, la historia dio un giro, pues se dieron cuenta que no era su familiar y se retiraron.

Mapa de la zona del homicidio en la GAM

