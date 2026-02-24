Perro Pitbull Muerde a Niño de 4 Años en la Cara, en Lomas de Plateros, CDMX

Un perro de la raza pitbull mordió en la cara a un niño de 4 años de edad en la colonia Lomas de Plateros, alcaldía Álvaro Obregón, informó este 24 de febrero de 2026 la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX).

En un comunicado, precisó que los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Francisco de P. Miranda y Circuito, hasta donde se movilizaron los agentes para auxiliar al menor y trasladarlo a un hospital.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

La SSC informó que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente alertaron a los uniformados sobre una persona lesionada por mordedura de perro.

Al llegar al lugar, se entrevistaron con una mujer de 34 años de edad, quien dijo que su perro de la raza pitbull mordió a su hijo en la cara y debido a la herida tenía mucha sangre.

Los policías pidieron apoyo del personal de la Brigada de Vigilancia Animal capitalina porque en el sitio había más perros encerrados en el domicilio y no podía ingresar. También solicitaron los servicios de emergencia.

Sin embargo, debido a las lesiones del niño, los agentes determinaron trasladar al niño a un hospital, donde lo atendieron e ingresaron para darle el tratamiento ante la mordedura en el rostro.

Madre del menor entrega a sus perros

Asimismo, la madre del menor de edad dijo a los agentes que quería entregar dos perros que se encontraban en su casa.

Por ello, los oficiales de la Brigada de Vigilancia Animal los colocaron en dos transportadoras y los trasladaron a sus instalaciones ubicadas en Xochimilco.

De acuerdo con la SSC, en ese lugar los perros serán valorados por un equipo de veterinarios zootecnistas y después serán puestos en adopción.

