Confirman que Fotos de Sospechoso por Caso de Nancy Guthrie Son Diferentes; Piden No Especular.

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima confirmó que difundieron fotos distintas del sospechoso del secuestro de Nancy Guthrie, madre de la periodista Savannah Guthrie, pero pidió no especular con que se trate de momentos diferentes.

Chris Nanos, Sheriff del Condado de Pima, indicó que estaban al tanto de esa disparidad acerca de las imágenes que muestran a un hombre encapuchado en la entrada de la casa de la mujer, que fueron captadas por una cámara en el timbre.

Una de las gráficas muestra al presunto secuestrador con mochila y otra sin ella, incluso con diferente ropa, pero el Sheriff dijo que solo se apegarán a los indicios verificables, pues las indagatorias siguen activas.

"Somos conscientes de que las imágenes de la cámara del timbre publicadas anteriormente en la investigación muestran a un sospechoso en diferentes etapas de vestimenta, incluyendo con y sin mochila", señaló en un comunicado sobre las imágenes de videovigilancia.

Nanos destacó que no hay una marca que muestre datos de horario y fecha, por lo que suponer que se tomaron en días distintos no es sólido.

No hay fecha ni marca de hora asociadas con estas imágenes. Por lo tanto, cualquier sugerencia de que las fotografías fueron tomadas en días distintos es meramente especulativa

El Sheriff advirtió que las especulaciones no contribuyen a las indagatorias para dar con el paradero de la mujer, de 84 años.

Esta sigue siendo una investigación criminal activa y en curso. Como en cualquier investigación, las conclusiones estarán guiadas por evidencia verificable y hechos comprobados. La especulación, sin respaldo en hechos, no contribuye al proceso de investigación

En las últimas horas, varios medios estadounidenses reportaron que el sospechoso enmascarado ya había estado en la casa de Nancy Guthrie antes de que ella desapareciera.

Los informes, que citaron fuentes de la investigación, indicaron que las fotos del timbre que liberó el FBI mostraban una imagen sin mochila, tomada en un día anterior. La otra imagen con mochila la atribuyeron a la madrugada del secuestro.

Tres semanas desaparecida

La madre de Savannah Guthrie, copresentadora de "Today" de NBC, fue reportada como desaparecida de su casa el 1 de febrero tras pasar la noche anterior con su familia, según informó la policía. Se detectó sangre suya en el porche.

Una cámara del porche grabó a un hombre con una mochila, que vestía pasamontañas, pantalones largos, chaqueta y guantes. El FBI indicó que el sospechoso mide aproximadamente 1.75 metros de altura y es de complexión mediana.

Se encontraron guantes a unos 3.2 kilómetros de la casa de Guthrie. El FBI afirmó que los guantes parecían coincidir con los que usaba el hombre del video. Además, el departamento dijo que está trabajando con expertos para tratar de localizar a Guthrie detectando su marcapasos cardíaco.

A tres semanas, Nancy Guthrie sigue desaparecida sin señales claras sobre el móvil del caso. Aunque se ha pedido un rescate, no se ha informado si ya fue cubierto o si se trató realmente de un secuestro.

