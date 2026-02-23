Código Rojo Jalisco: ¿Cuándo Desactivan Emergencia tras Muerte del “Mencho”? Dan Fecha Estimada

Las autoridades informaron que el Código Rojo en Jalisco se mantiene debido a la alerta que existe por los hechos de violencia registrados en la entidad luego del operativo en el que fue abatido “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, el Código Rojo activado este 22 de febrero, permitió actuar con oportunidad y coordinación entre todos los niveles de gobierno.

Con la finalidad de procurar la seguridad de la ciudadanía y el sector productivo

Asimismo, indicó que este lunes no tuvieron reportes de incidencias nuevas y continuaron con la liberación de todas las carreteras de Jalisco con el retiro de vehículos siniestrados.

Tan solo en Puerto Vallarta se ha desplegado personal suficiente para garantizar que se normalicen:

Corridas de transporte público

Abasto de alimentos y servicios

Seguimos trabajando para que este importante puerto regrese lo más pronto posible a la normalidad

¿Cuándo desactivarán el Código Rojo en Jalisco?

El mandatario jalisciense informó que el Código Rojo para mantener segura a la población podría retirarse siempre y cuando las condiciones lo permitan, es decir, que no se reporten incidentes, bloqueos y/o ataques armados.

Para apoyar en tareas de seguridad, el gobierno federal ha enviado a Jalisco a 2 mil 500 militares más que se han desplegado en distintos puntos del Estado.

De continuar como hasta ahora, mañana se planteará en la mesa estatal de seguridad levantar el Código Rojo

Ahora bien, respecto a las actividades laborales y educativas se informó lo siguiente:

El regreso a clases en todos los niveles educativos será a partir del miércoles 25 de febrero

Las actividades económicas se reactivan en su totalidad a partir de este martes 24 de febrero

El restablecimiento del servicio de transporte público y que mañana operará con normalidad este martes 24 de febrero

Asimismo, realizó un llamado a la población de Jalisco para recuperar la ciudad y el estado, luego de los hechos de violencia registrados luego del operativo en el que fue abatido “El Mencho”, líder del CJNG.

Quiero hacer un llamado a la sociedad jalisciense, a las madres y padres de familia, a los empresarios y empresarias, a las y los trabajadores, a las y los estudiantes, a los servidores públicos: es momento de recuperar nuestra ciudad y nuestro Estado

