Gabinete de Sheinbaum se Reúne en Palacio Nacional: ¿Qué se Habló del Operativo en Jalisco?

La presidenta Claudia Sheinbaum convocó a su gabinete legal y ampliado a una reunión de trabajo en Palacio Nacional que se extendió por cerca de dos horas. El encuentro ocurrió en medio de la atención pública generada por el operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el estado de Jalisco.

Los funcionarios comenzaron a llegar después de las 12:00 horas. Algunos ingresaron por la Puerta 8 de Corregidora, mientras que otros lo hicieron por el estacionamiento ubicado en la calle Correo Mayor.

¿Reunión de rutina o por la crisis en Jalisco?

Al término del encuentro, Citlali Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, fue una de las funcionarias que ofreció declaraciones a los medios de comunicación. Descartó que la reunión respondiera a una agenda de emergencia relacionada con los eventos en Jalisco y aclaró que el encuentro estaba agendado con anticipación.

"Esta reunión ya estaba programada antes de lo de ayer, en realidad es una reunión de trabajo", señaló Hernández, quien añadió que el objetivo fue hacer una evaluación de cada una de las dependencias del gobierno de México.

Ante la pregunta directa de si se trataba de un "Plan Jalisco", la secretaria comentó:

No, no, no, más bien platicamos de temas generales

Sobre la instrucción de la presidenta durante la sesión, Hernández resumió el mensaje en una línea:

Fortalecer lo que ya se está trabajando

La Defensa, reconocida dentro del gabinete

Sin embargo, el titular del ISSSTE, Martí Batres, reveló que el gabinete dedicó parte de la sesión a reconocer a la Defensa por su labor en el operativo contra el líder del CJNG en Jalisco, destacando el patriotismo de sus elementos.

¿Quiénes estuvieron en la mesa?

La reunión contó con la presencia de titulares de las principales dependencias del gobierno federal.

Entre los asistentes se encontraban Marcelo Ebrard, de Economía; David Kersenovich, de Salud; Luz Elena González, de Energía; Alicia Bárcena, de Medio Ambiente; Edna Vega Rangel, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Julio Berdegué, de Agricultura; el general Ricardo Trevilla, de la Defensa; el almirante Raymundo Pedro Morales, de Marina; Rosa Icela Rodríguez, de Gobernación, y Juan Ramón de la Fuente, de Relaciones Exteriores.

También participaron Zoé Robledo, del IMSS; Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar; y Octavio Romero Oropeza, del Infonavit, entre otros funcionarios.

