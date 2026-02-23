Estados Unidos Elogia a México por Operación donde Fue Abatido ‘El Mencho’ en Jalisco

Estados Unidos elogió a México por el operativo donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “conocido como “El Mencho”, quien fuera líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El Departamento de Estado señaló que honraba la valentía de los elementos que participaron en la operación.

La operación dirigida por el Ejército se realizó con información proporcionada por el gobierno de Estados Unidos.

se realizó con información proporcionada por el gobierno de “El Mencho” fue abatido el domingo 22 de febrero durante un operativo en el municipio de Tatalpa, al sur de Jalisco.

A través de la red social X, antes Twitter, la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos elogió el operativo del Ejército donde fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. En el mensaje se lee:

Estados Unidos elogia a México por la exitosa operación que resultó en la eliminación de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, líder de la organización terrorista extranjera designada Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), poniendo así fin a su régimen de terror.

Además, en el mismo mensaje se elogió al personal militar y policial que participó en la operación:

Honramos la valentía y el sacrificio del personal militar y policial de México en esta lucha y elogiamos su decisiva ejecución de esta operación.

Donald Trump y Casa Blanca también reaccionan tras operativo de México contra “El Mencho”

Aunque no se refirió directamente al operativo donde fue abatido el narcotraficante, Donald Trump publicó en Truth Social un mensaje donde reaccionó al combate de México contra el crimen organizado.

En la publicación celebró una entrevista realizada a Derek S. Maltz, quien fue director de la Administración de Control de Drogas (DEA) y añadió:

¡México debe intensificar sus esfuerzos contra los cárteles y las drogas!

Por su parte, Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, señaló que Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para el operativo ocurrido en Talpalpa, Jalisco. Además, la funcionaria recordó que el Cártel Jalisco Nueva Generación es catalogado como una organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos. La vocera también felicitó a los militares a nombre de Donald Trump:

El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos garantizará que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestra patria se vean obligados a enfrentar la ira de la justicia que merecen desde hace mucho tiempo. La administración Trump también elogia y agradece a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación.

