Cámara de Diputados Aprueba en Comisiones Reducción de la Jornada Laboral; Pasa al Pleno

En la Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad en comisiones la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Con 61 votos, las comisiones de Puntos Constitucionales y del Trabajo aprobaron la reforma al artículo 123 de la Constitución.

Esta reforma reduciría la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana. La reducción ocurriría de forma gradual entre 2027 y 2030. Ahora pasa al Pleno de la Cámara de Diputados.

El pasado 11 de febrero, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma para la reducción de la jornada laboral. En aquella sesión, la reforma se aprobó con 103 votos a favor, 15 en contra y ninguna abstención.

Reforma para las 40 horas se aplicaría de forma paulatina desde 2027

La reforma entraría en vigor de forma paulatina a partir del año 2027 y concluiría en 2030, sin afectar el salario de los trabajadores, como ha señalado el gobierno federal. Cabe señalar que la reforma contempla modificar la normatividad actual que rige las horas extra.

La reforma para la reducción de la jornada laboral contempla que los trabajadores no puedan laborar más de doce horas extra en una semana. Esta carga adicional de trabajo se distribuirá hasta en un máximo de cuatro horas diarias.

Estas modificaciones también contemplan que los menores de edad no puedan realizar horas extra, así como un pago del 200% adicional para los trabajadores.

