¿Reforma Laboral Tendrá 2 Días de Descanso? Secretaría del Trabajo Expone Qué Va a Pasar

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México explicó hoy, 16 de febrero de 2026, sobre lo que pasará con la reforma laboral y si habrá dos días de descanso, con la reducción de la jornada laboral.

En conferencia de prensa hoy, Marath Baruch Bolaños López, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), explicó que luego de la aprobación de la reforma en el Senado, se tendrán que discutir algunos aspectos de leyes secundarias, de la Ley Federal del Trabajo.

Se tienen que discutir algunos aspectos que también son complementarios de las leyes secundarias, particularmente en la Ley Federal del Trabajo.

El funcionario aseguró que no se está tocando lo relativo a la jornada diaria de ocho horas, y que se está incluyendo una jornada semanal de 40 horas.

Descartó que con esta reforma los trabajadores vayan a ganar menos o que vayan a aumentar las horas extras de trabajo.

Hay quienes han aprovechado para mal informar, para dar información no precisa, diciendo primero que con esto los trabajadores van a ganar menos, pues ya citando al clásico, mentira, también diciendo que van a aumentar las horas extras, mentira, también diciendo que esto va a significar menos descanso para los trabajadores, también mentira.

Reducción de la jornada laboral

Cabe recordar que el pasado 11 de febrero de 2026, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

La jornada laboral se reducirá dos horas por año para que en 2030 se concreten las 40 horas.

Durante el 2026 iniciaría el periodo de transición y en enero 2027 inicia la primera disminución.

Durante la jornada ordinaria, las y los trabajadores tendrán mayor tiempo de descanso y se garantiza un adecuado reparto del tiempo de trabajo, así como jornadas laborales dignas.

En la jornada extraordinaria se establece la posibilidad de trabajar de 9 a 12 horas extraordinarias a la semana de manera voluntaria, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo.

Se introduce la prohibición del trabajo de tiempo extra para menores de edad.

Se establece en la Ley Federal del Trabajo un tope máximo de 4 horas triples.

En ambas jornadas el trabajo no podrá superar las 12 horas en un día.

La iniciativa forma parte de las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum y pasó a la Cámara de Diputados para su análisis.

