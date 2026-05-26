Bad Bunny se Une a Toy Story 5: Será la Voz de un Nuevo Personaje

Bad Bunny dará el salto al universo de Pixar al integrarse oficialmente al elenco de Toy Story 5, donde prestará su voz a un nuevo y peculiar personaje llamado “Pizza con Gafas de Sol”.

La noticia fue confirmada por Disney y Pixar este 26 de mayo, lo que generó furor entre los fans del artista y de la franquicia animada.

¿Cómo es el personaje de Bad Bunny en Toy Story 5?

El personaje de Bad Bunny será un juguete con una apariencia extravagante y “cool”, que vivirá junto a una comunidad de juguetes olvidados dentro de una casita abandonada en el jardín.

Además, el intérprete de “Baile Inolvidable” dará voz al personaje tanto en inglés como en español, algo poco común dentro de las producciones animadas de Hollywood y que refuerza el impacto global del artista puertorriqueño.

De qué se tratará Toy Story 5

La quinta entrega de la saga traerá de regreso a personajes clásicos como Woody, Buzz Lightyear y Jessie, quienes enfrentarán un nuevo conflicto relacionado con la tecnología y los dispositivos digitales.

De acuerdo con la sinopsis oficial, los juguetes tendrán que competir por la atención de Bonnie frente a una nueva tablet llamada Lilypad.

La película estará dirigida por Andrew Stanton, cineasta detrás de títulos como WALL-E y Buscando a Nemo, y contará nuevamente con música de Randy Newman. Su estreno está programado para el 17 de junio de 2026.

Aunque Bad Bunny ya había participado en producciones como Bullet Train, Cassandro y Happy Gilmore 2, esta marcará su primera incursión importante en una película animada de Pixar.