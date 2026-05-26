Bad Bunny se Une a Toy Story 5: Será la Voz de un Nuevo Personaje

Bad Bunny se integra oficialmente al elenco de Toy Story 5, donde interpretará a un juguete con un look muy cool. Te contamos sobre él.

Bad Bunny Toy Story 5 Personaje Pizza con Gafas de SolFoto: GettyImages

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¡Confirmado! Bad Bunny será parte de Toy Story 5, dando vida a un juguete extravagante. ¿Cómo afectará su personaje la nueva aventura de Woody y Buzz? Entérate aquí.

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