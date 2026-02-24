“México es Dignidad, Valentía y Grandeza”: Sheinbaum en Ceremonia del Día de la Bandera

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presidió la ceremonia conmemorativa del Día de la Bandera hoy, 24 de febrero de 2026, en un acto en el Campo Militar Marte al que acudieron miembros de los tres Poderes de la Unión y del Gabinete legal y ampliado.

En el evento también estuvieron presentes miembros de las Fuerzas Armadas, profesores, alumnos y otros invitados especiales.

Video: Cronología de las Banderas en México: Así Ha Cambiado el Lábaro Patrio en el Tiempo

“Bandera, mucho más que un símbolo”

La mandataria nacional expresó que la Bandera de México “es mucho más que un símbolo, es una narrativa histórica, condensada en tela, una epopeya nacional que une pasado indígena, lucha independentista y construcción republicana en una sola imagen”.

Expuso que cada uno de los elementos del lábaro patrio, colores y escudo, es el resultado de procesos y de aspiraciones colectivas que han definido a Mexico como nación soberana.

En ese lienzo tricolor late la sangre de quienes defendieron nuestra tierra, respira la esperanza de quienes soñaron un país libre y vibra la fuerza de un pueblo que jamás se ha arrodillado.

Sheinbaum se dirigió a los niños y jóvenes presentes en el Campo Marte; les pidió mirar el águila, firme, indomable y devorando la adversidad, y les dijo que ellos son esa águila, el espíritu mexicano que transforma la dificultad en triunfo y que jamás renuncia a sus destinos.

“El verde es la esperanza que no se extingue jamás; el blanco la unidad que nos hermana y el rojo la memoria sagrada de quienes dieron todo por la patria”, añadió.

La titular del Ejecutivo federal además les pidió que cada vez que entonces el Himno Nacional, lo hagan con el pecho erguido y la voz firme, “porque están proclamando al mundo que México es dignidad, es valentía y es grandeza”.

Video: Día de la Bandera en México: Así Es la Importante Labor para su Restauración

Fortalecimiento de la identidad

En su intervención, el secretario de la Defensa Nacional (DEFENSA), Ricardo Trevilla Trejo, destacó que la Bandera de México encarna un profundo significado, junto con el Himno y el Escudo Nacional, porque constituyen “los símbolos patrios que han significado un papel preponderante en el devenir histórico del país, fortaleciendo la identidad y la unidad de los mexicanos”.

Todo Estado Nación requiere para su viabilidad y permanencia de una población cohesionada por una identidad nacional sólida, arraigada en valores y tradiciones comunes, esa identidad es el cimiento de la unidad nacional, factor indispensable para que un país pueda desarrollarse a plenitud y alcanzar sus objetivos nacionales.

Toma de protesta a planteles y escoltas

Durante la ceremonia conmemorativa, la presidenta de México tomó protesta de bandera a 80 planteles de la Ciudad de México (CDMX) y a 56 escoltas de las Fuerzas Armadas Mexicanas, además de vía digital a 920 escoltas de secundarias y planteles de educación media superior en todos los estados.

Al tomarles protesta, Sheinbaum Pardo destacó que la Bandera de México simboliza independencia, honor, integridad del territorio y soberanía nacional. Esto les dijo:

“Alumnos, generales, almirantes, jefes, capitanes, oficiales, cadetes, personal de tropa y marinería, vengo en nombre de México a encomendar a su patriotismo esta Bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones, la integridad de nuestro territorio y principalmente su soberanía nacional. ¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia? Al concederles el honor de ponerla en sus manos, la patria confía en que como buenos y leales mexicanas y mexicanos sabrán cumplir su protesta”.

Con información de N+.

