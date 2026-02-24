Gobierno de México Envía un Nuevo Cargamento De Ayuda Humanitaria a Cuba

El Gobierno de México envió un nuevo cargamento de ayuda humanitaria al pueblo de Cuba, a través de dos buques de la Armada de México, informó la Secretaría de Marina (Semar).

Por instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este martes zarparon del Puerto de Veracruz los buques de Apoyo Logístico Papaloapan y Huasteco, con un total de mil 193 toneladas de víveres destinadas a la población civil de la isla.

De acuerdo con la Semar, el buque ARM Papaloapan transporta mil 078 toneladas de alimentos de primera necesidad, entre los que destacan frijol y leche en polvo. En tanto, el ARM Huasteco lleva 92 toneladas de frijol y 23 toneladas de alimentos diversos.

Estas últimas 23 toneladas corresponden a ayuda humanitaria donada por distintas organizaciones sociales, con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México, y fueron recabadas en el centro de acopio instalado en el Centro Histórico; se trata de una primera entrega.

Envían ayuda humanitaria a Cuba. Foto: Presidencia

¿Cuándo llegará la ayuda a Cuba?

La Secretaría de Marina subrayó que el pueblo de México mantiene viva su tradición de solidaridad con los pueblos de América Latina, en particular con el pueblo cubano. Recordó que, en meses recientes, el país ha enviado ayuda humanitaria a diversas naciones ante emergencias, como los incendios en California y Chile, las inundaciones en Texas y otros desastres naturales en el continente.

Para el traslado marítimo, cuyo tiempo estimado de navegación es de cuatro días, así como para las maniobras de embarque y desembarque, se desplegaron más de 350 elementos navales, además del uso de una grúa y cinco montacargas.

Buques de la Marina Mexicana Llegan a Cuba con 813 Toneladas de Alimentos y Productos Básicos

Historias recomendadas: