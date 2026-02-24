Sheinbaum Pospone Presentación de Iniciativa de Reforma Electoral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que será hasta el miércoles cuando presente la iniciativa de Reforma Electoral.

En la conferencia mañanera de hoy, 24 de febrero de 2026, Día de la Bandera, Sheinbaum Pardo dijo que se realizaron algunos cambios a la iniciativa de Reforma Electoral.

Todavía ayer hicimos algunas modificaciones menores, pero mañana lo presentamos.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el miércoles 25 de febrero presentará la reforma electoral y no este martes como lo había anunciado. pic.twitter.com/cSHq8A29Ha — NMás (@nmas) February 24, 2026

Noticia relacionada: Sheinbaum Analiza Posible Acción Legal Contra Musk por Comentarios tras Caída de 'El Mencho'

Claves de la Reforma Electoral

La mandataria agregó que su propuesta de Reforma Electoral “tiene que ver con principios que siempre hemos defendido y es muy importante que se sepa, porque toda esta campaña de una reforma que ni siquiera se ha presentado y que ya la critican, hay reconocimiento de las minorías, es decir, lo que llamamos la representación proporcional existe, solo que de manera diferente”.

Quien quiere el voto popular, tiene que ir a territorio, tiene que ir a buscar el voto.

Sheinbaum Pardo apuntó que el voto “no puede ser a partir de listas partidarias. Eso es el planteamiento que estamos haciendo”.

Mencionó que la Reforma Electoral también plantea la disminución de los costos de las elecciones, de los partidos y de los Congresos estatales, así como mayor fiscalización.

Se trata de reducir no solo el costo de la elección, sino de las representaciones Populares y la democracia participativa.

Agregó que pidió a los aliados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que consideren su propuesta, "que reconoce la diversidad política de México".

Según la mandataria, ambos partidos políticos respondieron que van a pensar un día más la iniciativa de Reforma Electoral, por lo que se presentará este miércoles, "pero de todos maneras, si no, la presentamos, pero ya dependerá del Congreso".

Noticia relacionada: De Sonora para el Mundo: Gobierno de México Anuncia Concierto Gratis de Carin León

Inteligencia artificial y crimen organizado

La mandataria explicó que la Reforma Electoral contempla un apartado para aclarar el uso de inteligencia artificial (IA) en las campañas, así como establecer un bloqueo al financiamiento del crimen organizado.

La semana pasada, la presidenta Sheinbaum había dicho que la iniciativa de Reforma Electoral la enviaría este martes, 24 de febrero.

Sigue en vivo la conferencia mañanera de hoy

Información en desarrollo...

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT