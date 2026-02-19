Reforma Electoral Será Enviada al Congreso el Próximo Martes 24 de Febrero, Anuncia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció hoy, 19 de febrero de 2026, la fecha en que enviará la iniciativa de Reforma Electoral al Congreso de la Unión, para su discusión y votación correspondiente.

Durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, indicó que la reforma constitucional será enviada el próximo martes 24 de febrero, Día de la Bandera.

“El martes la voy a presentar; el martes de la próxima semana”, dijo al ser cuestionada si pospondría la fecha de envío de la iniciativa.

“No tiene caso una reforma desdibujada”

La mandataria nacional también expuso que “no tiene caso una reforma electoral totalmente desdibujada”, por lo que reiteró que en la iniciativa se está planteando lo que la propia población ha esbozado.

“Hay temas que ha planteado la gente y eso es lo que estamos planteando; ya el martes platicamos de todo lo que tiene que ver con la reforma electoral”, dijo.

Al ser cuestionada sobre la filtración de un presunto borrador de la iniciativa, que señala que se elevaría el número de legisladores, refirió que es totalmente falso.

Detalles de la Reforma Electoral

Ayer, Sheinbaum Pardo adelantó que en la iniciativa se planteará, por ejemplo, que los consejeros electorales no tengan sueldos mayores que los de la presidenta.

En la Reforma Electoral sí vamos a plantear pues que ahora sí los consejeros electorales no ganen más que la Presidenta, porque muchos de ellos se ampararon.

Al ser cuestionada sobre si no hay acuerdo entre los legisladores o no existen los votos necesarios para aprobar la reforma, la mandataria nacional pidió no adelantar nada al respecto.

“Vamos a esperar al día que enviemos la reforma, ahí ya platicamos de todo, no nos adelantemos”, señaló.

