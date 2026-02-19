Lady Naucalpan: Así Amenazó y Mordió a una Ciclista en Polanco Pero Quedó Libre.

Este martes 18 de febrero se viralizó el caso de una mujer que fue apodada como "Lady Naucalpan", después de las amenazas y los golpes que la joven propinó a una ciclista en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Identificada como Victoria Ruiz de Chávez, la chica tuvo una discusión vial con una usuaria de ecobici sobre la Avenida Presidente Masaryk, el corredor comercial más exclusivo y de alta gama en la capital del país.

El altercado fue compartido en Instagram por Irank Osorio, quien detalló que la joven viajaba con otra mujer y ambas golpearon a la ciclista. Después quisieron darse a la fuga, incluso insultando, forcejeando e intentando atropellar a una agente de la Policía Bancaria e Industrial (PBI). Además, la joven mordió a la ciclista y le dio al menos tres puñetazos.

El apodo fue porque la agresora presumió en forma prepotente y con amenazas que su abuelo es el exalcalde de Naucalpan, Mario Ruiz de Chávez, priista que gobernó el municipio del Estado de México en 1992. La referencia fue calificada como un intento de intimidación por su "supuesto" poder político que le daría protección o le garantizaría impunidad.

Tú vienes en bicicleta, yo me llamo Victoria Ruiz de Chávez

Mi abuelo es presidente municipal de Naucalpan, estúpida, así que bájale (...). Porque la que va a acabar mal eres tú

Al final, "Lady Naucalpan" fue detenida, pero salió libre horas después, según el testimonio de Daniela González, la ciclista que fue víctima.

¿Cómo surgió el conflicto con "Lady Naucalpan"?

En primer lugar, se sabe que la conocida como "Lady Naucalpan" era copiloto de un subcompacto negro, aparentemente un MG3 con placas del estado de Morelos, que circulaba sobre Masaryk, a la altura de Hegel y Lope de Vega, la tarde de este martes 18 de febrero.

Victoria Ruiz de Chávez acompañaba a una mujer que ha sido señalada como su madre. Presuntamente, a las dos no les pareció que Daniela González circulara a baja velocidad, pese a que iba en un carril con preferencia para ciclistas.

Una segunda ciclista, que también grabó el caso, señaló que las agresoras "aventaron el carro" a Daniela González.

Video: Lady Naucalpan Detenida Masaryk Polanco CDMX Agresion Policía Morder Ciclista.

La víctima relató que luego de darle alcance, la joven y su madre descendieron de la unidad y la agredieron físicamente. En los videos compartidos por Irank Osorio se ve que estos hechos ocurrieron frente a una tienda de L'Occitane en Provence, una marca francesa que vende productos de belleza de alta gama.

Fui alcanzada por un MG negro, se bajaron, me alcanzaron a golpear, y me mordieron la mano; las mordidas en las manos tienen bastantes riesgos, bastante feos

La ciclista relató que le arrojaron una especie de gas pimienta, pero que no le hizo daño. Insistió en que la causa fue porque iba lento.

Me echaron gas pimienta en la cara, era chino porque no me hizo nada (...). Se bajaron del coche porque hay que matar a los ciclistas porque son muy lentos, literal, esta era la razón

"Si no te matan, no hay delito que perseguir"

Daniela González pidió ayuda a la población para que las autoridades sean alertadas por la conducta de "Lady Naucalpan" y su madre, pues "andan sueltas" y pueden agredir a más personas.

Condenó que la justicia minimice las agresiones de este tipo, pues dijo que sí se realizó la detención, pero como las lesiones no son graves, el juez determinó la libertad para Victoria Ruiz de Chávez. Aseguró que fue amenazada de muerte en reiteradas ocasiones.

Estas personas andan sueltas por la calle, ella y su mamá y me amenazaron de muerte más de 40 veces

Pero lo que pasa en México es que si no te matan no hay delito que perseguir, y estas son consideradas lesiones menores; entonces, si no me muero, si no se me infecta, si no me cortan la mano y si no me pasa algo grave, no pasa nada; ellas siguen en su casa, en su coche, agrediendo a la gente

En su cuenta de Instagram, Daniela González contó que luego de ser atacada, la conductora se echó en reversa y quiso atropellarla, en afán de escapar del lugar. Apuntó que la policía de la PBI pudo ser arrollada. Uno de los videos muestra cuando la ciclista trata de retener a la conductora y ella finalmente se baja de la unidad. Durante la discusión, "Lady Naucalpan" dijo que no iría a la cárcel porque las lesiones sanan en menos de 15 días.

¿En la cárcel? Por favor (...), tus heridas curan en menos de 15 días, (...), no seas estúpida, ¿qué? No mames, ¿te maté?

De acuerdo con los clips compartidos, "Lady Naucalpan" se refugió en una tienda Sanborns, donde confiaba en que no podrían ingresar para detenerla. Hasta ahí llegaron al menos cinco policías y la arrestaron. Incluso, ya esposada, siguió discutiendo con elementos de la policía capitalina.

Al momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México no ha emitido algún informe del caso. Victoria Ruiz de Chávez tampoco se ha posicionado por el conflicto vial. En su cuenta de Instagram se define como hija de Dios, amorosa, poderosa y humilde. El ayuntamiento de Naucalpan declinó hacer comentarios del caso.

ASJ