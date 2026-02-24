Sheinbaum Analiza Posible Acción Legal Contra Musk por Comentarios tras Caída de 'El Mencho'

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó hoy, 24 de febrero de 2026, que el Gobierno de México está considerando acciones legales contra el magnate Elon Musk, por sus comentarios sobre ella, a raíz del abatimiento de Nemesio Oseguera, El Mencho.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria nacional fue cuestionada por el comentario que hizo Musk en redes sociales luego del operativo en Tapalpa, Jalisco, que derivó en hechos violentos en varios estados de la República Mexicana.

"Estamos considerando si hacemos algún asunto legal", respondió Sheinbaum Pardo este martes.

¿Qué dijo Elon Musk?

El magnate, dueño de la red social X y también director general de Tesla, contestó a la publicación de otro usuario en redes sociales, respecto a Sheinbaum Pardo.

"Ella solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel", expresó Elon Musk, quien agregó: “Digamos que su castigo por desobediencia es un poco peor que un ‘plan de mejora del rendimiento’”.

Ante ello, la presidenta de México indicó que los abogados del Gobierno ⁠están revisando actualmente la cuestión.

Esta información surgió a raíz del operativo en Jalisco para la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien murió durante su traslado a la Ciudad de México (CDMX).

El hecho desató una ola de violencia en el país, con bloqueos carreteros, incendio de vehículos, ataques a fuerzas armadas, agresiones a negocios y bancos.

