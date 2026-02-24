Sheinbaum Da Nuevo Balance sobre Bloqueos y Regreso a Clases Tras Muerte de ‘El Mencho'

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio este martes un nuevo balance luego de la jornada de violencia que se originó por la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la conferencia mañanera de hoy, 24 de febrero de 2026, la mandataria reiteró que el objetivo de su Gobierno es garantizar la paz y la seguridad, en el país.

Hoy esperamos que se normalice toda la actividad.

La presidenta Sheinbaum descartó que la Estrategia de Seguridad haya cambiado, luego del operativo por la detención y muerte de El Mencho.

Sigue las últimas noticias sobre la caída de El Mencho en el LIVEBLOG de N+.

Bloqueos carreteros

Sheinbaum Pardo señaló que hasta el lunes, había unos 7 bloqueos en Jalisco y que todos fueron levantados; agregó que hay algunos vehículos quemados en las carreteras, que serán retirados para que queden limpias las vialidades.

Sin embargo, la mañana de hoy, autoridades reportaron nuevos bloqueos en el municipio de Chiquilistlán, en Jalisco.

Noticia relacionada: ¿Hay Carreteras Bloqueadas Hoy? Así el Tráfico en Autopistas de México el 24 de Febrero 2026

Regreso a clases

La mandataria mencionó que se tiene previsto que este miércoles, 25 de febrero de 2026, los estudiantes regresen a clases, luego de la suspensión de actividades en las escuelas por los hechos de violencia en varios estados del país.

Agregó que en los aeropuertos, tanto en el de Guadalajara, como en el de Puerto Vallarta, las actividades también ya se están normalizando.

Noticia relacionada: ¿Hay Clases SEP Hoy 24 de Febrero 2026 o Se Suspenden? En Estos Lugares Hay Aviso Escolar

Sheinbaum analiza acción legal contra Musk

La mandataria fue cuestionada sobre si podría demandar al magnate Elon Musk, CEO de Tesla, X y SpaceX, entre otras empresas, quien por el operativo por la detención y muerte de El Mencho comentó que “solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel”.

Digamos que su castigo por desobediencia es un poco peor que un "plan de mejora del rendimiento".

La presidenta respondió que el Gobierno de México analiza posibles acciones legales contra Musk: “lo están viendo los abogados”.

Destacó que lo que le importa es lo que dice el pueblo y “la gran mayoría de la gente reconoce el trabajo de las fuerzas armadas y el trabajo que estamos haciendo todos los días, no solo en seguridad, sino por el bien del país, por el bienestar de las y los mexicanos”.

Sigue en vivo la conferencia mañanera de hoy

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT