¿Hay Carreteras Bloqueadas Hoy? Así el Tráfico en Autopistas de México el 24 de Febrero 2026

Si utilizas carretera para llegar a tu destino, te decimos cómo está el tráfico en autopistas del país o si hay bloquoes o cierres a la circulación hoy, 24 de febrero de 2026, de acuerdo con el reporte de las autoridades, para que consideres rutas alternas y llegues a tiempo a tu destino.

Todos los días, miles de personas transitan por las carreteras del país, por lo que cualquier incidente complica la circulación para cientos de personas que buscan llegar a sus destinos para realizar sus actividades.

En N+, todos los días te informamos cómo está el tráfico en la Autopista México-Querétaro. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de N+ FORO.

Noticia relacionada: Así Es la Casa Donde Presuntamente Fue Localizado ‘El Mencho’

Bloqueos en carreteras del país

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó hoy, 24 de febrero de 2026, que ayer hubo 7 bloqueos y que todos ellos ya fueron levantados, dijo que hay todavía algunos vehículos quemados en la carretera, pero que hoy se van a levantar para que se limpien las carreteras.

Durante la mañana de hoy, Álvaro González Alvarado, alcalde de Chiquilistlán, en Jalisco, reportó que el municipio amaneció con dos bloqueos, en la carretera a Capula y en la carretera hacia Colotepec.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que se ha desactivado este 24 de febrero el Código Rojo, el máximo nivel de alerta en protocolos estatales de seguridad, luego de dos días de que sucedieron los hechos violentos en diferentes puntos del estado.

Hemos acordado en la mesa de seguridad levantar el Código Rojo para normalizar las actividades en todo Jalisco.



Mantendremos, sin embargo, la mesa de seguridad en sesión permanente para atender los incidentes que puedan presentarse.



Hemos acordado mantener activo el protocolo… pic.twitter.com/GVCEwEpnvX — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 24, 2026

Como todos los días, te mantenemos informado de lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras respecto a percances o afectaciones en las principales autopistas del país. Hasta el momento no hay reporte de bloqueo, pero sí varios accidentes que afectan la circulación:

10:45 horas: Cierre de circulación en Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, km 16, dirección Nuevo Teapa, por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime, en dirección Cosoleacaque.

10:15 horas: Carga vehicular en la autopista México-Querétaro, km 161, dirección Querétaro, por incidente vial.

6:35 horas: Cierre parcial de circulación en cerca del km 254+400, de la carretera Puebla-Córdoba, en Veracruz

6:32 horas: Cierre parcial de circulación cerca del km 186+600, de la carretera Cd. Victoria - Monterrey, por un accidente vial, en Nuevo León.

1:10 horas: Cierre de circulación en el Libramiento Villahermosa, km 6, dirección Cárdenas, por atención de un accidente.

12:48 horas: Cierre parcial de circulación en la Autopista México-Querétaro, km 196, dirección Querétaro, por un accidente, ya fue atendido.

Historias rcomendadas:

Con información de N+

Rar