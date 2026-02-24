¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MARTES 24 de Febrero de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 24 de febrero de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este martes, en la autopista continúan diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este martes 24 de febrero de 2026, las autoridades reportaron afectaciones o incidentes en esta importante vía.

A las 00:48 horas, se reportó la reducción de carriles, en el km 196, dirección a Querétaro, por un accidente vial.

Durante la tarde y noche del lunes 23 de febrero, estos fueron algunos problemas ocurridos:

A las 13:30 horas, hubo reducción de carriles, en el km 149, dirección a Querétaro, por un accidente vial.

A las 14:34 horas, se reportó presencia de manifestantes en la caseta de cobro de Tepotzotlán.

A las 17:57 horas, del km 194 al 207, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 22:06 horas, hubo cierre a la circulación, en el km 146, dirección a la CDMX, por la poda de un árbol.

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

