Luna de Sangre 2026: ¿Cuándo y A Qué Hora Ver el Eclipse Lunar Total en México?

Se acerca uno de los principales eventos astronómicos de todo el 2026: este marzo tendremos un eclipse total lunar que será visible desde México. Te decimos en qué fecha y a qué hora verlo.

Un eclipse total lunar ocurre cuando la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, lo que ilumina el satélite con el característico color rojo.

ocurre cuando la Tierra se posiciona entre el Sol y la Luna, lo que ilumina el satélite con el característico color rojo. El siguiente eclipse total de Luna visible en México ocurrirá hasta 2029, por lo que no deberás perderte este espectáculo.

¿Qué es un eclipse total lunar?

Desde la prehistoria, los seres humanos notaron que el cielo nunca está quieto. Así como el Sol sale y se esconde, la Luna también tiene un ciclo donde parece desaparecer y posteriormente recuperar todo su brillo. Pero estos ciclos en ocasiones daban lugar a fenómenos sorprendentes: en ocasiones el Sol era “devorado” y en otras la Luna se tornaba roja.

Estos fenómenos, que causaron asombro y aún pánico entre nuestros ancestros, no son más que el resultado de que la Tierra orbite alrededor del Sol. Un eclipse de Sol ocurre cuando la Luna se posiciona entre la estrella y el planeta. Por su parte, un eclipse de Luna ocurre cuando la Tierra se ubica entre la Luna y el Sol.

Video: Luna Roja sobre México: ¿Qué Es un Eclipse Total Lunar?

¿Por qué se le llama “Luna de Sangre” al eclipse total lunar?

A diferencia del eclipse de Sol, donde la estrella puede “desaparecer” brevemente, durante un eclipse total de Luna tiene una connotación distinta: nuestro satélite no desaparece del cielo, pero sí cambia de color. Durante este evento astronómico la Luna se torna de un intenso color rojo, al que se ha dado el nombre coloquial de “Luna de Sangre”.

Durante un eclipse lunar la sombra que proyecta la Tierra se divide en dos regiones: la penumbra, ubicada al exterior, donde la luz del Sol solo se bloquea de forma parcial, por lo que su brillo solo disminuye. En cambio, durante un eclipse total, la Luna se ubica en la región central de la sombra de la Tierra, la llamada umbra, donde se bloquea casi toda la luz del Sol.

La luz del Sol que pasa por los costados de la Tierra es filtrada en gran parte por la atmósfera terrestre y solo una fracción alcanza a tocar la superficie de la Luna, la perteneciente a los rayos rojos y anaranjados, lo que da el peculiar tono al fenómeno.

Al respecto la NASA explica que este fenómeno no es distinto al que colorea el cielo durante el ocaso y el amanecer:

Es como si todos los amaneceres y atardeceres del mundo se proyectaran sobre la Luna.

¿Qué día será eclipse lunar total de marzo del 2026?

El gran eclipse total lunar será visible en México el próximo 3 de marzo. Además de nuestro país podrá apreciarse en el este de Asia y de Australia, así como en toda América del Norte, Centroamérica y la región occidental de Sudamérica.

Cabe señalar que este fenómeno astronómico será los madrugadores. La Luna ingresará en la penumbra hacia las 2:44 de la mañana de México. El momento cumbre del eclipse total de Luna ocurrirá a las 5:04 de la mañana, cuando nuestro satélite ingrese en la umbra.

Durante este lapso ocurrirá la “Luna de Sangre”. Oficialmente, el eclipse total terminará hacia las 6:03 de la mañana en México y todo el fenómeno habrá acabado a las 8 de la mañana.

Aunque implique despertarse muy temprano, vale la pena admirar este fenómeno pues México no verá eclipses totales lunares durante una larga temporada. Según los cálculos de la NASA, el siguiente eclipse total de Luna que será visible en nuestro país ocurrirá el 26 de junio de 2029.

