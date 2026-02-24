Reportan Este Martes Nuevos Bloqueos Carreteros en Jalisco Tras Muerte de ‘El Mencho’

La ola de violencia tras la muerte de ‘El Mencho’, en Jalisco, continúa afectando diversos puntos del estado, ya que durante este martes 24 de febrero, se reportaron nuevos bloqueos carreteros.

De acuerdo con Álvaro González Alvarado, alcalde de Chiquilistlán, el municipio amaneció con dos bloqueos, estos en la carretera a Capula y en la carretera hacia Colotepec.

Les estaremos informando oportunamente en cuanto quede liberado el paso. Se recomienda a la ciudadanía evitar transitar por estas zonas y mantenerse atentos a los canales oficiales para futuras actualizaciones Álvaro González Alvarado, alcalde de Chiquilistlán

Se recomienda a la ciudadanía evitar las carreteras antes mencionadas o tomar rutas alternas. Es importante recordar que aún sigue activo el Código Rojo en Jalisco, el máximo nivel de alerta a nivel estatal.

¿En qué otros municipios han reportado bloqueos carreteros?

En el municipio de Autlán también han reportado bloqueos carreteros, algunos de ellos, impidiendo totalmente el paso de personas. Las zonas afectadas, de acuerdo con el ayuntamiento, son las siguientes:

El Grullo - Ciudad Guzmán: Parcialmente Libre

El Grullo - Autlán: Sin Tránsito

Autlán - Paredes: Parcialmente Libre

Unión de Tula - Autlán: Sin Tránsito

Autlán - Casimiro: Sin Tránsito

Autlán - Corcovado: Parcialmente Libre

Huerta - Melague: Sin Tránsito

Autlán - La Villa: Sin Tránsito

Unión de Tula… Al paso del puente La Trinidad: Sin Tránsito

Los incendios no cesan en Jalisco

Por otra parte, durante la noche del lunes, en distintos puntos del estado, al menos cuatro vehículos fueron incendiados de manera intencional. El municipio de Juanacatlán fue uno de los puntos donde mayor tensión se vivió, particularmente en el fraccionamiento Villas Andalucía. En ese sitio, hombres encapuchados prendieron fuego a un camión urbano del transporte público, el cual terminó reducido a cenizas.

De manera adicional, los sujetos incendiaron un pastizal cercano donde se encontraban almacenadas varias unidades, lo que generó momentos de pánico entre los vecinos, quienes realizaron múltiples reportes a los números de emergencia al asegurar haber visto personas armadas intentando quemar más vehículos.

Casi de forma simultánea, en la colonia Oblatos de Guadalajara, un automóvil estacionado sobre la calle Hacienda La Quemada fue rociado con combustible y posteriormente incendiado. Otro hecho similar ocurrió en la colonia Mesa de los Ocotes, en Zapopan, donde un vehículo que se encontraba a bordo de banqueta también fue calcinado.

Más tarde, poco después de las 22:00 horas, sobre la autopista Lagos de Moreno–Zapotlanejo, a la altura de la caseta del municipio de Jalostotitlán, sujetos aparentemente armados obligaron al conductor de una unidad de carga pesada a descender para luego prenderle fuego, obstruyendo la circulación por varios minutos.

