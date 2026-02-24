Transporte Público en Jalisco se Restablece Hoy al 100%; Rutas Convencionales al 60%

Este 24 de febrero, está operando al 100% el transporte público en Jalisco, de acuerdo con el Siteur. Esto incluye las rutas de Mi Macro y las líneas del tren ligero.

Según el Siteur, el transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara brindará su servicio de manera regular y conforme a los horarios establecidos; las rutas convencionales arrancaron operaciones con un 60%. Además destaca lo siguiente:

Las y los usuarios pueden realizar sus traslados con confianza Siteur

El transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara opera con normalidad, brindando servicio de manera regular y conforme a sus horarios establecidos.



Las y los usuarios pueden realizar sus traslados con confianza. Conoce actualizaciones e nuestros canales oficiales. pic.twitter.com/HX9EfraIhQ — Siteur Jalisco (@SITEURJAL) February 24, 2026

¿Por qué paró el transporte público en Jalisco?

Cabe recordar que el transporte público en Jalisco paró operaciones tras el abatimiento de ‘El Mencho’, esto en el municipio de Talpalpa, Jalisco, durante el 22 de febrero.

Ese mismo día, en la tarde, las autoridades activaron el Código Rojo y solicitaron a la ciudadanía el permanecer en sus hogares. Incluso, negocios, supermercados y algunas farmacias, cerraron sus puertas por seguridad. También se cancelaron las clases presenciales.

‘El Mencho’, líder de un grupo criminal con alta presencia en México, fue abatido tras un operativo federal. Posteriormente, se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos e incendios a negocios.

