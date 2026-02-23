¿Hay Clases SEP Hoy 24 de Febrero 2026 o Se Suspenden? En Estos Lugares Hay Aviso Escolar

Luego de que se decidiera cerrar las escuelas este lunes por los actos de violencia registrados en México, los padres de familia deben mantenerse pendientes y saber si hay clases hoy 24 de febrero 2026 en la SEP. Por ello, acá te decimos en qué lugares hay aviso escolar por posible suspensión de actividades por segundo día consecutivo.

Este lunes 23 de febrero, se suspendieron las actividades en seis estados del país en todos los niveles educativos, mientras que otras tres entidades solo cerraron las escuelas en algunos municipios, luego de los enfrentamientos y bloqueos por la muerte de Nemesio Rubén Oceguera Cervantes, alías 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además de la suspensión por los actos de violencia, la SEP canceló clases en algunos municipios debido a las bajas temperaturas provocadas por el frente frío 36. De ahí que los padres de familia se pregunten si hoy martes 24 de febrero 2026 hay clases.

¿Suspenden clases el 24 de febrero por el Día de la Bandera?

Pese a que esta fecha está marcada en el calendario escolar de la SEP como un día conmemorativo, sí habrá clases hoy 24 de febrero en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria, debido a que no se considera la suspensión de actividades educativas.

De esta manera, la mayoría de estudiantes de educación básica en el país deberán asistir a sus planteles de forma cotidiana este martes y posiblemente realizarán actividades con motivo del Día de la Bandera 2026, aunque esto dependerá de cada escuela.

¿Dónde hay aviso por posible suspensión de clases?

Los estados y municipios que están en alerta por aviso escolar de que posiblemente hoy 24 de febrero no haya clases son aquellos que suspendieron las actividades este lunes por los hechos de violencia que se registraron este domingo, ya que en caso de que continúen los enfrentamientos podría tomarse la decisión de volver a cerrar las escuelas.

Las Secretarías de Educación de diferentes estados suspendieron las clases en todos los niveles educativos este lunes 23 de febrero y pidieron a los padres de familia mantenerse pendientes de la información oficial para saber cuándo y dónde se reanudarán las actividades escolares. Estas son las entidades:

Jalisco . La Secretaría de Educación de Jalisco confirmó que no habrá clases este martes 24 de febrero y que las actividades escolares se reanudarán el miércoles 25 de febrero.

. La Secretaría de Educación de Jalisco confirmó que no habrá clases este martes 24 de febrero y que las actividades escolares se reanudarán el miércoles 25 de febrero. Michoacán . En los municipios de Aguililla, Coalcomán y Chinicuila se mantiene la suspensión de clases.

. En los municipios de Aguililla, Coalcomán y Chinicuila se mantiene la suspensión de clases. Colima

Oaxaca en el Istmo de Tehuantepec.

¿Dónde sí hay clases hoy 24 de febrero?

En el resto del país, las clases no se han suspendido, por lo que este martes continuarán las actividades de forma cotidiana en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de la SEP.

Solo en el caso de Nayarit, estado en el que se registraron hechos de violencia, la Secretaría de Educación confirmó que las clases se reanudarán hoy 24 de febrero y hasta el momento no han informado lo contrario, por lo cual los estudiantes deberán volver a sus planteles este martes.

Mientras que en Puebla en los municipios de la Sierra Norte, Nororiental y Negra las clases también se reanudarán este martes, debido a que la suspensión por las bajas temperaturas solo aplicó para este lunes 23 de febrero.

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) confirmó este domingo 23 de febrero de 2026 que las clases presenciales se reanudarán este martes 24 de febrero en todos los niveles y modalidades educativas del estado, sin excepción para ninguno de los 84 municipios de la entidad.

El aviso fue emitido mediante un comunicado oficial firmado por Natividad Castrejón Valdez, titular de la dependencia, y está dirigido a toda la comunidad educativa hidalguense.

Por otro lado, la Secretaría de Educación de Guanajuato confirmó que este martes 24 de febrero se reanudarán las clases en todos los niveles educativos. De igual forma lo informó la Secretaría de Educación de Querétaro.

En Michoacán también se reactivan las clases este martes 24 de febrero, excepto en las escuelas ubicadas en los municipios de Aguililla, Coalcomán y Chinicuila.

Edoméx también regresa: 125 municipios retoman actividades el martes

El Gobierno del Estado de México, a través de la SECTI, informó por su parte que el retorno a clases presenciales aplicará en los 125 municipios de la entidad a partir del martes 24 de febrero, como resultado del seguimiento permanente a las condiciones de seguridad en la región.

La dependencia mexiquense precisó que el regreso abarca todos los niveles: Educación Inicial, Básica, Media Superior y Superior, e invitó a madres y padres de familia, tutores, estudiantes, docentes y personal administrativo a presentarse en sus planteles y retomar actividades de manera regular. La SECTI indicó que mantiene coordinación permanente con instancias de seguridad, sin especificar cuáles.

Cuidado con el falso comunicado que circuló en redes

La propia SECTI tuvo que salir a desmentir un documento apócrifo que circuló este domingo en redes sociales y que aseguraba que las clases en el Estado de México no regresarían sino hasta el miércoles 25 de febrero.

La dependencia etiquetó el contenido directamente como información falsa y pidió a la comunidad educativa no difundir mensajes sin verificar.

