Semana de 3 Días de Clases en Escuelas de la SEP: ¿Cuándo y Dónde Suspenden Actividades?

Las actividades escolares se suspendieron este lunes por la violencia que se presentó en México, de ahí que algunos alumnos solo tendrán 3 días de clases esta semana, y acá te decimos cuándo y dónde no abrirán las escuelas de nivel básico de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Luego de los enfrentamientos y bloqueos que se desataron en varias parte del país tras la muerte de Nemesio Rubén Oceguera Cervantes, alías 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), algunos estados tomaron la decisión de suspender las clases este lunes 23 de febrero.

Además, antes de que ocurrieran todos los actos de delincuencia, la SEP canceló clases en municipios de un estado del país debido a las bajas temperaturas provocadas por el frente frío 36. De esta manera, diferentes estudiantes de preescolar, primaria y secundaria contarán con una semana de 3 días de clases.

SEP: ¿Por qué habrá una semana de 3 días de clases?

Algunos alumnos de educación básica solo tendrán que asistir a clases del martes 24 al jueves 26 de febrero, debido a que además de la suspensión de clases de este lunes, el viernes 27 de febrero se realizará el Consejo Técnico Escolar (CTE), de acuerdo con el calendario escolar de la SEP.

El CTE de febrero 2026 se realizará en todas las escuelas de preescolar, primaria y secundaria de México, con la presencia de todos los docentes y directores de cada plantel, por lo cual no es necesario que los alumnos asistan a la escuela.

¿Dónde habrá semana de 3 días de clases en la SEP?

Los estados y municipios que suspendieron las clases este lunes 23 de febrero por los hechos de violencia en México o por el frío y que además no tendrán clases el próximo viernes 27 de febrero por el CTE, son los siguientes:

Jalisco

Nayarit

Michoacán

Colima

Guanajuato

Oaxaca en el Istmo de Tehuantepec

en el Istmo de Tehuantepec Puebla en la Sierra Norte, Nororiental y Negra

en la Sierra Norte, Nororiental y Negra Hidalgo en los municipios de Tula, Tepeji, Mixquiahuala, Progreso, Atotonilco de Tula, Francisco I. Madero, Tetepango, Ajacuba, Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tlahuelilpan.

en los municipios de Tula, Tepeji, Mixquiahuala, Progreso, Atotonilco de Tula, Francisco I. Madero, Tetepango, Ajacuba, Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tlahuelilpan. Estado de México en los municipios de Axapusco, Huehuetoca, Donato Guerra, San José del Rincón, Jilotepec, San Antonio la Isla, Villa de Allende, Xonacatlán, Polotitlán, Tultitlán, Tecámac, Coacalco, Chalco y Hueypoxtla.

De esta manera, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que habitan en los estados o municipios antes mencionados solo tendrán clases el martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de febrero de 2026. Sin embargo, es importante que los padres de familia se mantengan informados en caso de que continúen los hechos de violencia en México y se suspendan las actividades escolares otros días.

Los alumnos del resto del país tendrán una semana con 4 días de clases, debido a que el CTE de febrero 2026 se realiza en todas las escuelas de nivel básico en México, de acuerdo con el calendario de la SEP.

