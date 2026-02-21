¿Se Suspenden Clases el Lunes 23 de Febrero por Frente Frío en México? Municipios sin Escuelas

Durante las últimas horas creció considerablemente la duda de saber si la SEP y en otras entidades educativas se suspenden las clases el lunes 23 de febrero 2026 por el frente frío 36 que va a afectar a varias partes de México, por eso acá te decimos en qué municipios hay suspensión de actividades escolares de forma confirmada.

Durante prácticamente todo el mes hubo suspensión de clases por sarampión en escuelas de un estado del país. Eso, aunado con los días festivos o de simple inactividad escolar han hecho que durante varios días los alumnos de preescolar, primaria y secundaria gocen de días de descanso extra.

¿El lunes 23 de febrero hay clases o es días festivo?

Este 23 de febrero 2026 no es considerado un día festivo ni de descanso obligatorio en México, pues no se encuentra en la lista de feriados oficiales de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Esto quiere que decir que el lunes hay clases en horario habitual en prácticamente todas las escuelas de la SEP, UAM, IPN y UNAM.

Algo importante a tomar en cuenta es que durante los últimos días la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) dio a conocer que habrá bajas temperaturas por la llegada del Frente Frío 36 en México, al grado de que varios municipios anunciaron la suspensión de clases en la SEP.

¿Dónde se suspenden clases por frente frío el 23 de febrero 2026?

Se anunció la suspensión de clases en Puebla para este lunes 23 de febrero para todas las escuelas de educación básica y media superior (preparatorias y bachilleratos). Eso significa que en los siguientes 90 municipios de la entidad no habrá actividades escolares:

Los municipios de la Sierra Norte son: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Sierra Negra: Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Chapulco, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.

La suspensión de clases aplica solamente para algunos municipios de Puebla, por lo que en el resto del país hay clases el lunes 23 de febrero 2026 de forma habitual.

