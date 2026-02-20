Escuelas de Querétaro Dicen Adiós al Horario Invernal; ¿Cuándo Regresan a la Normalidad?

La coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, informó que a partir del próximo lunes miles de estudiantes de preescolar y primaria en Querétaro retomarán su horario habitual de ingreso a clases a las 8:00 de la mañana.

¿Por qué regresa el horario habitual?

La medida se da luego de que este viernes 20 de febrero concluya el horario invernal que fue implementado durante la temporada de frío, con el objetivo de proteger la salud de las y los alumnos ante las bajas temperaturas registradas en la entidad.

La funcionaria explicó que, debido al aumento gradual de las temperaturas, las comunidades escolares podrán regresar a sus rutinas normales sin afectar el bienestar de los estudiantes.

Culmina el horario y terminamos el día 20 de febrero y con esto ya podemos decirles que ha bajado un poco el frío, sobre todo en las mañanas que es como se vive en Querétaro… el lunes ya se regulariza a las 8 de la mañana

Con ello, las escuelas de nivel básico en el estado retomarán sus actividades en el horario regular a partir del inicio de la próxima semana.

