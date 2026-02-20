Aplicarán Vacunas Gratuitas Contra Sarampión en Querétaro; ¿Dónde y Quién Participa?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro invitó a la población derechohabiente a acudir este 21 y 22 de febrero a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y a los puestos semifijos para aplicarse la vacuna contra el sarampión o completar su esquema.

La atención se brindará en todas las UMF del estado, incluidas las ubicadas en la sierra y el semidesierto, en un horario de 8:00 a 20:00 horas.

¿Quiénes deben vacunarse?

La campaña está dirigida a:

Niñas y niños de 6 a 11 meses (dosis cero).

Menores de 12 y 18 meses nacidos a partir de 2022.

Niñas y niños menores de 6 años que hayan recibido la primera dosis entre 2017 y 2021 y necesiten iniciar o completar su esquema.

¿Cuáles serán las sedes habilitadas?

La vacuna se aplicará en las UMF No. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 56, 57, 58, 59, 63, 64 y 65.

Además, habrá puestos semifijos en:

Central de Autobuses (8:30 a 13:00 horas).

Mercado del Tepe, Sam’s Bernardo Quintana, Sam’s Plaza de Toros y Tienda del Sol (9:00 a 15:00 horas).

Fresko Juriquilla, Mega Cimatario y Chedraui Selecto (8:00 a 13:00 horas).

El IMSS recordó que la vacuna se aplicará de manera gratuita a quienes cumplan con los criterios de edad. En esta ocasión no se instalará la Mega Jornada en la sede delegacional, ya que la atención se brindará directamente en las UMF y puestos habilitados.

