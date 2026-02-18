Anuncia IMSS Querétaro Megajornada de Vacunación Contra Sarampión Este Fin de Semana

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Querétaro anunció la realización de una Mega Jornada de Vacunación contra sarampión, la cual se llevará a cabo los días 21 y 22 de febrero en la explanada del IMSS Querétaro, ubicada en Paseo 5 de Febrero número 102.

La atención se brindará en un horario de 8:00 a 19:00 horas y estará dirigida tanto a derechohabientes como a la población en general, con el objetivo de reforzar los esquemas de vacunación y prevenir contagios.

¿Quiénes se podrán vacunar?

De acuerdo con la institución, la campaña contempla la aplicación de la vacuna a niñas y niños de 12 y 18 meses, nacidos a partir de 2022; así como a menores de seis años que hayan recibido una primera dosis entre 2017 y 2021.

Asimismo, podrán acudir adolescentes y personas adultas hasta los 49 años que no hayan presentado sarampión, no cuenten con antecedente de vacunación o desconozcan si completaron el esquema de dos dosis.

El IMSS recordó que el servicio es gratuito y exhortó a las y los asistentes a presentar su Cartilla Nacional de Salud, a fin de revisar y actualizar sus esquemas de vacunación.

